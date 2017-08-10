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США ввели санкции против капитана сборной Мексики по футболу

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364582_ss...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442069-ru.html

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10 августа 2017, 10:44       Комментарии

Минфин США ввел санкции против капитана сборной Мексики по футболу Рафаэля Маркеса. Он попал в число 20 человек, которых США подозревают в связях с наркоторговцем Раулем Флоресом Эрнандесом, передает Медуза.
По мнению Минфина, Маркес давно связан с Эрнандесом и в качестве подставного лица владеет активами, которые принадлежат тому. То же в ведомстве заявили про попавшего в список певца Хулиона Альвареса, двукратного номинанта на "Латинскую Грэмми".
США внесли в список, в числе прочего, футбольную школу Рафаэля Маркеса. Всего под санкции попали 42 мексиканские организации.
По данным американских властей, Рауль Флорес Эрнандес занимается наркоторговлей с 1980-х и сотрудничает с картелями "Синалоа" (его лидер - Хоакин Гусман по прозвищу Эль Чапо, недавно экстрадированный в США) и "Халиско Нуэва-Хенерасьон".
38-летний Рафаэль Маркес играет в сборной Мексики по футболу с 1997 года и сыграл за нее 143 матча (это третий результат в истории команды). Он играл в ее составе на Кубке Конфедераций, прошедшем в России в 2017 году. Сейчас Маркес играет за мексиканский клуб "Атлас". Среди его предыдущих клубов - "Монако", "Барселона", "Лион".

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