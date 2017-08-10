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Новости Кыргызстана

В Иссык-Кульской области произошло два ДТП. Погиб семилетний ребенокВ Иссык-Кульской области произошло два ДТП. Погиб семилетний ребенокЧисло пострадавших при землетрясении в Китае достигло 343 человекЧисло пострадавших при землетрясении в Китае достигло 343 человек

Отец с сыном погибли в ДТП на Иссык-Куле — авто врезалось в дерево

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442068-ru.html

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10 августа 2017, 10:31       Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. Возле села Липенка на Иссык-Куле легковая машина врезалась в дерево, в результате чего скончались водитель и его семилетний сын, сообщает пресс-служба МЧС Кыргызстана.
ДТП произошло в среду, 9 августа, примерно в 20.00. В автомобиле марки Volkswagen Vento находились три человека - 50-летний мужчина и два его сына.
"Водитель не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево. Старший сын госпитализирован в тяжелом состоянии в Каракольскую городскую больницу", - говорится в сообщении.
Примерно в то же время возле села Сары-Булак Тюпского района произошло еще одно ДТП. Столкнулись две машины - Honda Stream и Volkswagen Passat. Водители обеих машин скончались на месте происшествия.
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