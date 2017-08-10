Отец с сыном погибли в ДТП на Иссык-Куле — авто врезалось в дерево

10 августа 2017, 10:31 Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. Возле села Липенка на Иссык-Куле легковая машина врезалась в дерево, в результате чего скончались водитель и его семилетний сын, сообщает пресс-служба МЧС Кыргызстана.

ДТП произошло в среду, 9 августа, примерно в 20.00. В автомобиле марки Volkswagen Vento находились три человека - 50-летний мужчина и два его сына.

"Водитель не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево. Старший сын госпитализирован в тяжелом состоянии в Каракольскую городскую больницу", - говорится в сообщении.

Примерно в то же время возле села Сары-Булак Тюпского района произошло еще одно ДТП. Столкнулись две машины - Honda Stream и Volkswagen Passat. Водители обеих машин скончались на месте происшествия.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });