Девочка плакала, все были в крови — кадры с места ДТП по дороге в "Манас"

10 августа 2017, 10:43 Комментарии

На 9-м километре трассы Бишкек - аэропорт "Манас" произошла авария, сообщил на WhatsApp-канал Sputnik Кыргызстан очевидец происшествия и отправил видео с места ДТП.

Как рассказала свидетельница, столкнулись автомобили Honda Fit и Honda Odyssey.

"Пострадали несколько человек. В Honda Odyssey сидела девочка совсем юная и плакала. Ей повредило ноги, все пострадавшие были в крови. К тому же "скорая" ехала дольше 30 минут. Мы боялись, что это время может стать решающим", - сказала собеседница.

В пресс-службе УПМ Чуйской области сообщили, что, по предварительной версии, автомобиль Honda Odyssey пытался развернуться, а водитель Honda Fit не позволил совершить маневр, и произошло столкновение. В ДТП пострадали три человека. Все они доставлены в БНИЦТиО.

В пресс-службе Министерства здравоохранения объяснили, что по нормативам "скорая" должна приезжать в течение 15-20 минут, но из-за того, что машин в автопарке не хватает на весь Бишкек, происходят подобные задержки.

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