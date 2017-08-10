Баткенский суд приговорил троих террористов к 15 годам тюрьмы

10 августа 2017, 10:14 Комментарии

Решением коллегии Баткенского областного суда вынесено решение в отношении членов международной террористической организации "Исламское государство" М.Т., С.К. и Р.А., ранее задержанных органами ГКНБ.

По данным пресс-служба Нацбезопасности, члены МТО признаны виновными в наемничестве, разбое, ношении огнестрельного оружия, незаконном пересечении госграницы и возбуждении межнациональной вражды и осуждены с конфискацией имущества на сроки от 12 до 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

"Ранее осужденные прошли боевую подготовку в Сирии и Ираке и были переброшены в Кыргызстан для организации и совершения терактов. В ходе следствия по местам жительства задержанных членов МТО обнаружены вещдоки: автомат "Калашникова", ручные гранаты, боеприпасы различного калибра, литература террористического и экстремистского содержания, средства связи", – говорится в сообщении.

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