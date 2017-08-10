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Баткенский суд приговорил троих террористов к 15 годам тюрьмы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/batken...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442066-ru.html

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10 августа 2017, 10:14       Комментарии

Решением коллегии Баткенского областного суда вынесено решение в отношении членов международной террористической организации "Исламское государство" М.Т., С.К. и Р.А., ранее задержанных органами ГКНБ.
По данным пресс-служба Нацбезопасности, члены МТО признаны виновными в наемничестве, разбое, ношении огнестрельного оружия, незаконном пересечении госграницы и возбуждении межнациональной вражды и осуждены с конфискацией имущества на сроки от 12 до 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
"Ранее осужденные прошли боевую подготовку в Сирии и Ираке и были переброшены в Кыргызстан для организации и совершения терактов. В ходе следствия по местам жительства задержанных членов МТО обнаружены вещдоки: автомат "Калашникова", ручные гранаты, боеприпасы различного калибра, литература террористического и экстремистского содержания, средства связи", – говорится в сообщении.
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