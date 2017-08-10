Похитившую в Калуге чужого ребенка кыргызстанку будут лечить в психбольнице

10 августа 2017, 10:25 Комментарии

В Калуге суд направил на принудительное лечение в психбольницу уроженку Кыргызстана, похитившую трехмесячную дочь у знакомой, сообщают российские СМИ.

Следствием установлено, что женщина в момент похищения не осознавала опасности своих действий из-за хронического заболевания.

"Преступление совершено в сентябре 2016 года. Мать девочки встретилась с мигранткой возле торгового центра и разрешила ей взять ребенка на руки. Та зашла с младенцем за угол здания и скрылась. Полиция обнаружила девочку в благополучном состоянии в квартире подсудимой в ночь на 17 сентября. Ребенка передали матери, а похитительницу арестовали", – говорится в сообщении.