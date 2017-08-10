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Похитившую в Калуге чужого ребенка кыргызстанку будут лечить в психбольнице

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/pohiti...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442065-ru.html

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10 августа 2017, 10:25       Комментарии

В Калуге суд направил на принудительное лечение в психбольницу уроженку Кыргызстана, похитившую трехмесячную дочь у знакомой, сообщают российские СМИ.
Следствием установлено, что женщина в момент похищения не осознавала опасности своих действий из-за хронического заболевания.
"Преступление совершено в сентябре 2016 года. Мать девочки встретилась с мигранткой возле торгового центра и разрешила ей взять ребенка на руки. Та зашла с младенцем за угол здания и скрылась. Полиция обнаружила девочку в благополучном состоянии в квартире подсудимой в ночь на 17 сентября. Ребенка передали матери, а похитительницу арестовали", – говорится в сообщении.

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