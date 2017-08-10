В Подмосковье отец и сын 3 недели насильно удерживали кыргызстанку и 92-летнюю пенсионерку

10 августа 2017, 10:36 Комментарии

Суд арестовал двух жителей Ленинского района Московской области, которые в течение трех недель удерживали 92-летнюю женщину и ухаживающую за ней гражданку 45-летнюю Кыргызстана, сообщают российские СМИ.

Мужчины 47-и и 27-и лет, хотели, чтобы пенсионерка подписала доверенность на проведение любых сделок с принадлежащей ей квартире в столице на Каширском шоссе. В заключении женщины находились с 13 мая по 2 июня, преступники угрожали им убийством и избивали.

"По словам источника в правоохранительных органах, женщины смогли передать записку с просьбой о помощи через окно, после чего их освободили. Гражданку Кыргызстана вначале наняли ухаживать за пожилой женщиной и уговорить ее подписать нужные документы. Однако затем их обеих насильно увезли в квартиру в поселок Быково и там заперли. Сейчас обе женщины продолжают проживать вместе, им обеспечена государственная защита и соответствующий уход", – говорится в сообщении.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Обвиняемые проверяются на причастность к совершению ряда аналогичных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.