Спортсмены в погонах: сильны телом, духом и дружбой

10 августа 2017, 9:59 Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17, /Кабар/. Действительно, военные государств-участников СНГ сильны телом, духом и дружбой и потому готовы к выполнению боевых задач по защите безопасности братских государств и народов, пишет корреспондент Ритм Евразии Иван Ларин.

Эту истину воочию продемонстрировали прошедшие в Кыргызской Республике в период с 25 июля по 2 августа Вторые Военно-спортивные игры дружественных армий Содружества, посвященные 25-летию Совета министров обороны СНГ и Дню независимости Кыргызстана.

Игры проходили в городе Балыкчы, расположенном на берегу голубого Иссык-Куля. Базой их проведения стал учебный центр "Эдельвейс" Генерального штаба ВС КР. Последний предназначен для подготовки военнослужащих к действиям в условиях высокогорной местности, климат которой отличается резкой континентальностью, засушливостью, значительной продолжительностью солнечного излучения, перепадом дневных и ночных температур.

Сложные климатические условия стали для 300 военных спортсменов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России, соревновавшихся по шести военно-прикладным видам спорта, которые составляют основу учебно-боевой деятельности военнослужащих, дополнительным фактором, позволившим всесторонне оценить их силу и выносливость. Эту особенность наверняка заметили военные Узбекистана, участвовавшие в Играх в качестве наблюдателей.

В армиях Содружества – единый настрой

Открывая Игры, первый заместитель начальника Генштаба ВС Кыргызстана полковник Кубанычбек Орозматов тепло приветствовал гостей и участников. По его словам, подобные мероприятия являются ярким примером дружбы и взаимопонимания, способствуют развитию и укреплению военного сотрудничества между государствами. В свою очередь, начальник Управления физической подготовки и спорта ВС России полковник Олег Боцман поблагодарил кыргызскую сторону за теплый прием и заботу о спортсменах, отметил высокий уровень готовности спортивной инфраструктуры и пожелал спортсменам честной и бескомпромиссной борьбы.

В селе Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области состоялось выездное заседание Спортивного комитета при Совете министров обороны государств-участников СНГ. Организованный 25 марта 1999 года, комитет стал свидетельством заинтересованности министерств обороны государств СНГ в дальнейшем развитии сотрудничества в области физической подготовки и спорта, пропаганде здорового образа жизни, а также укреплении боевого содружества дружественных армий.

Участники заседания утвердили план чемпионатов по видам спорта, проводимых в рамках Спартакиады дружественных армий СНГ в 2018 году, подвели итоги Третьих зимних Всемирных военных игр в Сочи. Среди ключевых проблем Спорткомитет обозначил разработку комплексного плана проведения Третьих Военно-спортивных игр военнослужащих, которые предложено провести на территории Республики Казахстан. Напомним, что Первые Военно-спортивные игры прошли в Москве в 2015 году и были посвящены 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Как мудро заметил тогда участник Игр заслуженный мастер спорта по плаванию прапорщик Николай Скворцов, "Военно-спортивные игры СНГ особенно важны в непростое время для России и мира в целом. Важно, чтобы наши союзники приезжали к нам и сплачивали боевой дух. Хорошие отношения между людьми в конечном итоге перерастают в хорошие отношения между странами и армиями".

Выше знамя армейского спорта!

Важной частью открытия Вторых игр стал вынос государственных флагов стран-участниц. Это право было предоставлено лучшим из лучших: в армянской команде – шестикратному чемпиону России, двукратному чемпиону Европы, двукратному призеру чемпионата мира, бронзовому призеру Олимпийских игр 2012 года, заслуженному мастеру спорта России по тайскому боксу рядовому Давиду Айрапетяну, в белорусской – начальнику физической подготовки и спорта отделения боевой подготовки Северо-Западного оперативного командования полковнику Сергею Коту, в казахстанской – мастеру спорта, многократному чемпиону по офицерскому троеборью полковнику Асану Нартаеву. Флаг России гордо нес заслуженный мастер спорта, восьмикратный чемпион мира, одиннадцатикратный чемпион России гиревик Джони Бенидзе. Заметим, что сборная Вооруженных Сил Российской Федерации прибыла в Киргизию в ранге победителя общекомандного зачета Первых Военно-спортивных игр СНГ. Тогда российские военные завоевали 42 золотые, 20 серебряных и 8 бронзовых наград.

В ходе Вторых Военно-спортивных игр военные СНГ, среди которых на равных состязались еще нетитулованные спортсмены и заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса, неоднократные чемпионы мира, Европы и Азии, разыграли 26 комплектов медалей. Программу соревнований составили армейский рукопашный бой, гиревой спорт, командирские старты, многоборье ВСК (военно-спортивного комплекса), офицерское троеборье и стрельба из штатного и табельного оружия.

Эпизоды соревнований

Примечательно, что уже в Третьих Военно-спортивных играх, по замыслу членов Спортивного комитета, программа соревнований будет существенно расширена. В ее состав будут включены дзюдо, плавание, спортивное ориентирование и международное военное пятиборье. Расширение программы, по словам О. Боцмана, связано с появлением в процессе боевой учебы новых военно-прикладных видов спорта. "Совершенствуясь в том или ином виде, сдав норматив по боевой подготовке, боец нуждается в соревновании, – отметил начальник Управления физической подготовки и спорта ВС РФ. – Нам же как органу управления, который осуществляет организацию всего этого процесса, остается только зарегистрировать этот вид спорта и утвердить правила соревнования".

Сказанное означает, что военные дружественных армий государств Содружества состязаниям подобного рода придают особое значение, считая их основой для развития спорта среди военнослужащих и качественной подготовки их к выполнению боевых задач.

Торжество спортивного духа

Но вернемся к нынешним Играм. Дух состязательности присутствовал на всех этапах соревнований. Главный тренер российской сборной Виталий Василенко подчеркнул, что "каждая медаль досталась непросто. Среди наших соперников почти все имеют звания не ниже мастера спорта. К тому же турнир проходит в горах на высоте 1600 м над уровнем моря, поэтому наша команда, как и представители Вооруженных Сил Белоруссии, еще не успела акклиматизироваться. Но даже в таких условиях мы смогли создать медальный задел для российской сборной после первого дня соревнований".

1 августа были подведены итоги общекомандных зачетов, в каждом виде соревнований определены победители и призеры. Так, безоговорочными победителями в рукопашном бою стали военнослужащие Казахстана, завоевавшие четыре золотые и две бронзовые медали. Второе место заняли военнослужащие сборной Российской Федерации, третье место – борцы Киргизской Республики. Аналогичная ситуация сложилась и в командирских стартах.

В гиревом спорте первое место завоевали российские спортсмены, второе место у сборной Казахстана, третье место – у сборной Беларуси.

Огромную силу и волю к победе проявили в соревнованиях спортсмены Кыргызстана. В командном зачете они завоевали "золото" в стрельбе из штатного оружия, соревнованиях по многоборью ВСК, стали вторыми в состязаниях по офицерскому многоборью, заняли третье место в состязаниях по командирским стартам и армейскому рукопашному бою.

Награждение победителей

Как результат: в общем медальном зачете Игр первое место разделили кыргызские и российские спортсмены. Обе команды получили в свои копилки по 21 медали, 20 медалей завоевали воины – спортсмены Казахстана, замкнули тройку призеров военнослужащие Республики Беларусь, на счету которых 19 медалей.

Закрывая Игры, первый заместитель начальника Генерального штаба ВС КР полковник К. Орозматов отметил: "Главной целью Игр была не победа любой ценой, а праздник торжества спортивного духа, армейской дружбы и верности идеалам честной спортивной борьбы". Такую же точку зрения выразил председатель Спортивного комитета ВС Республики Казахстан подполковник Расул Меирманов, отметивший, что "ключевое слово соревнования – игры среди дружественных армий". Он подчеркнул: "В очередной раз все страны-участницы продемонстрировали командный дух, а также дружбу народов".

Кыргызские военные, как хозяева соревнований, были по-азиатски гостеприимны. Участникам Игр была представлена большая культурная программа. Воины-спортсмены Содружества посетили этноцентр "Рух – Ордо" имени Чингиза Айтматова, совершили экскурсию по Иссык-Кульской области и ее памятным, историческим и туристическим местам, стали свидетелями гала-концерта мастеров искусств Кыргызской Республики и Центрального дома армии.

Участники соревнований в этноцентре "Рух – Ордо" им. Ч. Айтматова

Весь ход Игр подтвердил, что именно в сражениях на спортивной арене, в познании воинами Содружества истории и культуры народов братских государств крепится их готовность совместно обеспечивать безопасность наших стран и народов.