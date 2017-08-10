В Бишкеке 10 инвалидов находятся под угрозой остаться на улице

10 августа 2017, 10:23 Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Бишкеке 10 человек с ограниченными возможностями здоровья находятся под угрозой остаться без крова. В агентство "Кабар" с просьбой оказать содействие обратился Рустам Иманалиев – один из участников проекта "Полиграфия ЛОВЗпринт".

У Рустама Иманалиева нет обеих ног. Он ходит на старых протезах. Став одним из участников проекта "Полиграфия ЛОВЗпринт", он начал работать водителем и развозит по домам других участников проекта. История его жизни сложилась печально: отец ушел из семьи, мать умерла в 2011 году, а сестренка уехала в Москву на заработки.

"В 2010 году после революции мы поселились в доме Максима Бакиева, который был сожжен мародёрами. Мы обустроили там две комнаты: в одной живут семейные, во второй - мы – холостые. Остальные комнаты в доме не пригодны для жилья, потому что большая часть крова была сожжена. В последнее время к нам начали часто приходить представители госорганов, чтобы снять мерки участка и прочее. Говорят, что дом готовят к продаже на аукционе", - рассказал Иманалиев.

Всего в доме проживают 10 человек. Все они обладают проблемами со здоровьем, но при этом трудоустроены и готовы отремонтировать дом, если только он перейдет на законной основе в их пользование.

"Мы уже обращались к представителям Временного правительства, президенту, в мэрию, но везде слышали либо отказ, либо молчание. Также мы просили выделить нам земельный участок в радиусе города, но и тут наши просьбы не были услышаны. Если у нас отнимут этот дом, то все мы останемся на улице", - добавил Иманалиев.