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В Бишкеке 10 инвалидов находятся под угрозой остаться на улице

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442062-ru.html

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10 августа 2017, 10:23       Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Бишкеке 10 человек с ограниченными возможностями здоровья находятся под угрозой остаться без крова. В агентство "Кабар" с просьбой оказать содействие обратился Рустам Иманалиев – один из участников проекта "Полиграфия ЛОВЗпринт".
У Рустама Иманалиева нет обеих ног. Он ходит на старых протезах. Став одним из участников проекта "Полиграфия ЛОВЗпринт", он начал работать водителем и развозит по домам других участников проекта. История его жизни сложилась печально: отец ушел из семьи, мать умерла в 2011 году, а сестренка уехала в Москву на заработки.
"В 2010 году после революции мы поселились в доме Максима Бакиева, который был сожжен мародёрами. Мы обустроили там две комнаты: в одной живут семейные, во второй - мы – холостые. Остальные комнаты в доме не пригодны для жилья, потому что большая часть крова была сожжена. В последнее время к нам начали часто приходить представители госорганов, чтобы снять мерки участка и прочее. Говорят, что дом готовят к продаже на аукционе", - рассказал Иманалиев.
Всего в доме проживают 10 человек. Все они обладают проблемами со здоровьем, но при этом трудоустроены и готовы отремонтировать дом, если только он перейдет на законной основе в их пользование.
"Мы уже обращались к представителям Временного правительства, президенту, в мэрию, но везде слышали либо отказ, либо молчание. Также мы просили выделить нам земельный участок в радиусе города, но и тут наши просьбы не были услышаны. Если у нас отнимут этот дом, то все мы останемся на улице", - добавил Иманалиев.

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