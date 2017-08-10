Кыргызстан на Фестивале национальных видов спорта и игр СНГ представляют 22 спортсмена

10 августа 2017, 9:50 Комментарии

БИШКЕК,10.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Сборная Кыргызстана принимает участие на первом Фестивале национальных видов спорта и игр государств-участников СНГ, который проходит в городе Ульяновск в России. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

По их данным, спортивный фестиваль пройдет с 10 по 17 августа 2017 года. Проводы спортсменов на международное мероприятие состоялись вчера в Бишкеке при участии директора Госагентства Каната Аманкулова, заместителя директора Госагентства Канатбека Арпачиева, директора Дирекции по неолимпийским видам спорта Жоомарта Шамканова, а также членов сборной команды и тренеров Кыргызстана.

В состав сборной вошли 22 спортсмена, которые были распределены на пять команд:

- Команда по гиревому спорту – 4 спортсмена;

- Команда по мас-рестлингу (таяк тартыш) – 6 спортсменов;

- Команда по самбо – 5 спортсменов;

- Команда по ордо – 4 спортсмена;

- Команда по стрельбе из лука – 3 спортсмена.

"Я надеюсь, вы хорошо выступите, так как в этом году ваши друзья очень хорошо показали себя на международной арене. Желаю удачно съездить, хорошо выступить, будем ждать вас с победами! Тренерам тоже пожелаю удачи! Это хорошее мероприятие и будет проходить ежегодно. В следующем году будет проводиться аналогичное мероприятие в рамках третьих Всемирных игр кочевников. Можно сказать, что это первая ласточка. Успехов всем", - отметил Аманкулов своей речи, провожая сборную Кыргызстана.

Для участия в фестивале сборная команда откомандирована за счет Дирекции по неолимпийским видам спорта. Из бюджета было предусмотрено 728 тысяч сомов.