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Кыргызстан на Фестивале национальных видов спорта и игр СНГ представляют 22 спортсмена

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442061-ru.html

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10 августа 2017, 9:50       Комментарии

БИШКЕК,10.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Сборная Кыргызстана принимает участие на первом Фестивале национальных видов спорта и игр государств-участников СНГ, который проходит в городе Ульяновск в России. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.
По их данным, спортивный фестиваль пройдет с 10 по 17 августа 2017 года. Проводы спортсменов на международное мероприятие состоялись вчера в Бишкеке при участии директора Госагентства Каната Аманкулова, заместителя директора Госагентства Канатбека Арпачиева, директора Дирекции по неолимпийским видам спорта Жоомарта Шамканова, а также членов сборной команды и тренеров Кыргызстана.
В состав сборной вошли 22 спортсмена, которые были распределены на пять команд:
- Команда по гиревому спорту – 4 спортсмена;
- Команда по мас-рестлингу (таяк тартыш) – 6 спортсменов;
- Команда по самбо – 5 спортсменов;
- Команда по ордо – 4 спортсмена;
- Команда по стрельбе из лука – 3 спортсмена.
"Я надеюсь, вы хорошо выступите, так как в этом году ваши друзья очень хорошо показали себя на международной арене. Желаю удачно съездить, хорошо выступить, будем ждать вас с победами! Тренерам тоже пожелаю удачи! Это хорошее мероприятие и будет проходить ежегодно. В следующем году будет проводиться аналогичное мероприятие в рамках третьих Всемирных игр кочевников. Можно сказать, что это первая ласточка. Успехов всем", - отметил Аманкулов своей речи, провожая сборную Кыргызстана.
Для участия в фестивале сборная команда откомандирована за счет Дирекции по неолимпийским видам спорта. Из бюджета было предусмотрено 728 тысяч сомов.

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