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Впервые в Бишкеке состоялся онлайн бизнес-матчинг с представителями японских компаний

Источник:
http://kabar.kg/news/vpervye-v...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442059-ru.html

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10 августа 2017, 10:05       Комментарии

БИШКЕК, 10.09.17. /Кабар/. Государственное агентство по продвижению инвестиций и экспорта (ГАПИЭ) при Минэкономики КР, совместно с Ассоциацией кыргызов в Японии и японской компанией "Keynoters", провело онлайн бизнес-матчинг с участием малых и средних предприятий Японии. Об этом сообщили в Японском Агентстве международного сотрудничества (JICA) в КР.
Данная инициатива направлена на ознакомление представителей японских компаний с инвестиционным климатом Кыргызстана, а также нахождению потенциальных партнеров.
В рамках онлайн бизнес-матчинга, выступили заместитель директора ГАПИЭ при МЭ КРАдилбекуулуШумкарбек, заведующий отдела пищевой перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и мелиорации КР А. Ботпоев, а также представители МСБ в лице ОсОО "Бишкек Экспо", ОсОО "Аман ГринФуд", ОсОО "ProTechTrade" и ОсОО "UniqueTechnologies". Японскую сторону представили руководители 24 малых и средних предприятий Японии, специализирующиеся в области информационных технологий, производства строительных материалов и строительной техники, интерьер – дизайна, бизнес-консалтингаи аутсорсинга.
"Для нас это был интересный опыт, ознакомиться с японскими компаниями, мы будем рады рассмотреть возможность реализации проекта по переработке бумаги и текстиля путем внедрения японских технологий в Кыргызской Республике", - отметил директор ОсОО "ProTechTrade" (реализация строительных материалов) Мэйер Куменова .
Обе стороны поблагодарили организаторов данного мероприятия, которое стало хорошей возможностью для построения бизнес отношений между Японией и Кыргызстаном.

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