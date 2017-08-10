Впервые в Бишкеке состоялся онлайн бизнес-матчинг с представителями японских компаний

10 августа 2017, 10:05 Комментарии

БИШКЕК, 10.09.17. /Кабар/. Государственное агентство по продвижению инвестиций и экспорта (ГАПИЭ) при Минэкономики КР, совместно с Ассоциацией кыргызов в Японии и японской компанией "Keynoters", провело онлайн бизнес-матчинг с участием малых и средних предприятий Японии. Об этом сообщили в Японском Агентстве международного сотрудничества (JICA) в КР.

Данная инициатива направлена на ознакомление представителей японских компаний с инвестиционным климатом Кыргызстана, а также нахождению потенциальных партнеров.

В рамках онлайн бизнес-матчинга, выступили заместитель директора ГАПИЭ при МЭ КРАдилбекуулуШумкарбек, заведующий отдела пищевой перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и мелиорации КР А. Ботпоев, а также представители МСБ в лице ОсОО "Бишкек Экспо", ОсОО "Аман ГринФуд", ОсОО "ProTechTrade" и ОсОО "UniqueTechnologies". Японскую сторону представили руководители 24 малых и средних предприятий Японии, специализирующиеся в области информационных технологий, производства строительных материалов и строительной техники, интерьер – дизайна, бизнес-консалтингаи аутсорсинга.

"Для нас это был интересный опыт, ознакомиться с японскими компаниями, мы будем рады рассмотреть возможность реализации проекта по переработке бумаги и текстиля путем внедрения японских технологий в Кыргызской Республике", - отметил директор ОсОО "ProTechTrade" (реализация строительных материалов) Мэйер Куменова .

Обе стороны поблагодарили организаторов данного мероприятия, которое стало хорошей возможностью для построения бизнес отношений между Японией и Кыргызстаном.