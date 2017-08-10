Состоялось заседание Политсовета политической партии СДПК

10 августа 2017, 10:09 Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17. /Кабар/. В Бишкеке 9 августа стоялось заседание Политсовета Социал-демократической партии Кыргызстана. На заседании были рассмотрены несколько вопросов.

Политсовет СДПК утвердил план мероприятий по выполнению решений 16-го съезда СДПК, который состоялся 15 июля этого года. План содержит около тридцати мероприятий, направленных на улучшение работы по достижению программных целей и задач СДПК, на более активное вовлечение рядовых партийцев в эту работу, на укрепление партийных организаций на местах и совершенствование партийной работы, в целом.

Отдельным решением Политсовета был образован Секретариат СДПК, руководителем которого назначен Таалайбек Усубалиев, член партии с 2007 года.

Другим вопросом повестки дня Политсовет принял решение о создании в СДПК Совета по вопросам молодежной политики. Данный Совет будет заниматься вопросами более активного вовлечения молодежи в партийную работу, поддержки молодежных инициатив и продвижения молодых кадров.

Также, на заседании Политсовета были приняты решения об исключении из СДПК двух, теперь уже бывших партийцев: Сагынбека Абдрахманова, который поставил себя вне партии решением баллотироваться на должность Президента страны отдельно от СДПК, а также Рената Самудинова, который также нарушил устав партии и партийную дисциплину, взял за привычку делать заявления от имени партийных структур без каких-либо на это полномочий.

Кроме того, на заседании Политсовета состоялось обсуждение вопроса о получившем большой резонанс в СМИ конфликте между депутатом Ж.Мусабековой и журналисткой У.Анаркуловой.

Заслушав Мусабекову Ж.А., Политсовет СДПК отметил в своем решении, что публикации и обсуждения в СМИ относительно содержания телефонного разговора между депутатом ЖК КР Мусабековой Ж.А. и журналистом Анаркуловой У. негативно отразились на репутации депутата Мусабековой Ж.А. и бросают тень в целом на СДПК. Также, Политсоветом принято к сведению заявление Мусабековой Ж.А. о том, что она докажет в суде, что опубликованная информация является некорректным монтажом и будет добиваться справедливости в гражданско-правовом порядке.

Окончательное решение о партийной ответственности Мусабековой Ж.А. будет принято Политсоветом СДПК после рассмотрения дела в гражданско-правовом порядке с учетом судебного решения.