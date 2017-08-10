Доллар США: 69.4053 (+0.0653) 
Евро: 81.4298 (-0.4434) 
Золото: 40.77 $/гр (+0.21) 
Серебро: 0.53 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Баткенский суд приговорил троих террористов к 15 годам тюрьмыБаткенский суд приговорил троих террористов к 15 годам тюрьмыПодробности ДТП в Оренбурге: В аварии пострадало два кыргызстанцаПодробности ДТП в Оренбурге: В аварии пострадало два кыргызстанца

Состоялось заседание Политсовета политической партии СДПК

Источник:
http://kabar.kg/news/sostoialo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442058-ru.html

Похожие новости

В Октябрьском районе прошло заседание штаба по содействию проведению президентских выборов

Политсовет СДПК считает, что конфликт Ж.Мусабековой и журналиста бросает тень на партию

В рамках государственно-частного партнерства на стадии реализации находится 15 проектов

Торобаев обещает подарить автору эмблемы и названия новой партии iPhone

Торобаев объявил конкурс на название и эмблему новой партии. Приз - iPhone

10 августа 2017, 10:09       Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17. /Кабар/. В Бишкеке 9 августа стоялось заседание Политсовета Социал-демократической партии Кыргызстана. На заседании были рассмотрены несколько вопросов.
Политсовет СДПК утвердил план мероприятий по выполнению решений 16-го съезда СДПК, который состоялся 15 июля этого года. План содержит около тридцати мероприятий, направленных на улучшение работы по достижению программных целей и задач СДПК, на более активное вовлечение рядовых партийцев в эту работу, на укрепление партийных организаций на местах и совершенствование партийной работы, в целом.
Отдельным решением Политсовета был образован Секретариат СДПК, руководителем которого назначен Таалайбек Усубалиев, член партии с 2007 года.
Другим вопросом повестки дня Политсовет принял решение о создании в СДПК Совета по вопросам молодежной политики. Данный Совет будет заниматься вопросами более активного вовлечения молодежи в партийную работу, поддержки молодежных инициатив и продвижения молодых кадров.
Также, на заседании Политсовета были приняты решения об исключении из СДПК двух, теперь уже бывших партийцев: Сагынбека Абдрахманова, который поставил себя вне партии решением баллотироваться на должность Президента страны отдельно от СДПК, а также Рената Самудинова, который также нарушил устав партии и партийную дисциплину, взял за привычку делать заявления от имени партийных структур без каких-либо на это полномочий.
Кроме того, на заседании Политсовета состоялось обсуждение вопроса о получившем большой резонанс в СМИ конфликте между депутатом Ж.Мусабековой и журналисткой У.Анаркуловой.
Заслушав Мусабекову Ж.А., Политсовет СДПК отметил в своем решении, что публикации и обсуждения в СМИ относительно содержания телефонного разговора между депутатом ЖК КР Мусабековой Ж.А. и журналистом Анаркуловой У. негативно отразились на репутации депутата Мусабековой Ж.А. и бросают тень в целом на СДПК. Также, Политсоветом принято к сведению заявление Мусабековой Ж.А. о том, что она докажет в суде, что опубликованная информация является некорректным монтажом и будет добиваться справедливости в гражданско-правовом порядке.
Окончательное решение о партийной ответственности Мусабековой Ж.А. будет принято Политсоветом СДПК после рассмотрения дела в гражданско-правовом порядке с учетом судебного решения.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум