10 августа 2017, 10:18 Комментарии

БИШКЕК, 10.09.17. /Кабар/. В Бишкеке создают новые цветочные клумбы, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По информации муниципального предприятия "Зеленстрой" по городу Бишкек создаются новые цветочные клумбы.

Цветники с яркой и красивой цветочной рассадой появились по улицам Ибраимова-Жумабека, Жукеева-Пудовкина-А.Токомбаева, Боконбаева-Манаса, на улице Ауэзова, на площади Победы со стороны улиц Ибраимова-Фрунзе, а также по ул. Алматинская - Салиева. В посадочных работах задействованы более 100 сотрудников "Зеленстрой". Работа в этом направлении продолжается.

Гостей и жителей столицы на новых цветочных оазисах будут радовать 9 сортов однолетних цветов сочных окрасок: хризантема, агератум, сальвия, катарантус, бегония, циния и партулак, гациния, георгины (сорт веселые ребята). Всего в почву высажены более 50 тысячи ярких цветов.

Кроме того сотрудниками городской службы ежедневно проводятся работы по приведению в надлежащее состояние клумбы Бишкека.

Мэрия города Бишкек просит гостей и жителей столицы Кыргызстана уважительно относиться к трепетному труду городских служб и сообщать о фактах правонарушений в правоохранительные органы.