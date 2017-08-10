Доллар США: 69.4053 (+0.0653) 
Евро: 81.4298 (-0.4434) 
Золото: 40.77 $/гр (+0.21) 
Серебро: 0.53 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Депутаты Бишкекского горкенеша не могут собраться на внеочередную сессиюДепутаты Бишкекского горкенеша не могут собраться на внеочередную сессиюБаткенский суд приговорил троих террористов к 15 годам тюрьмыБаткенский суд приговорил троих террористов к 15 годам тюрьмы

В Бишкеке создают новые цветочные клумбы

 

Фотографии: kabar.kg

          

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442057-ru.html

Похожие новости

На цветочных клумбах столицы создаются новые композиции (фото)

Ковры столицы. Бишкекчан радуют новые цветочные клумбы

В Бишкеке 10 инвалидов находятся под угрозой остаться на улице

Депутаты Бишкекского горкенеша не могут собраться на внеочередную сессию

Впервые в Бишкеке состоялся онлайн бизнес-матчинг с представителями японских компаний

10 августа 2017, 10:18       Комментарии

БИШКЕК, 10.09.17. /Кабар/. В Бишкеке создают новые цветочные клумбы, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
По информации муниципального предприятия "Зеленстрой" по городу Бишкек создаются новые цветочные клумбы.
Цветники с яркой и красивой цветочной рассадой появились по улицам Ибраимова-Жумабека, Жукеева-Пудовкина-А.Токомбаева, Боконбаева-Манаса, на улице Ауэзова, на площади Победы со стороны улиц Ибраимова-Фрунзе, а также по ул. Алматинская - Салиева. В посадочных работах задействованы более 100 сотрудников "Зеленстрой". Работа в этом направлении продолжается.
Гостей и жителей столицы на новых цветочных оазисах будут радовать 9 сортов однолетних цветов сочных окрасок: хризантема, агератум, сальвия, катарантус, бегония, циния и партулак, гациния, георгины (сорт веселые ребята). Всего в почву высажены более 50 тысячи ярких цветов.
Кроме того сотрудниками городской службы ежедневно проводятся работы по приведению в надлежащее состояние клумбы Бишкека.
Мэрия города Бишкек просит гостей и жителей столицы Кыргызстана уважительно относиться к трепетному труду городских служб и сообщать о фактах правонарушений в правоохранительные органы.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум