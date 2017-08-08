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Гармонизация акцизов на табачную и алкогольную продукцию, единые принципы маркировки – важные шаги к дальнейшей интеграции стран ЕАЭС

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/garmoniza...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442056-ru.html

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10 августа 2017, 10:21       Комментарии

БИШКЕК, 10.08.17. /Кабар/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение направить на внутригосударственное согласование проект Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба ЕЭК.
Документ, подготовленный рабочей группой Комиссии, направлен в правительства стран Союза. В дальнейшем, после одобрения Советом ЕЭК, соглашение будет предложено для принятия и подписания главами правительств государств-членов. Предполагается, что оно будет подписано до конца 2017 года.
При разработке проекта соглашения особое внимание уделялось созданию условий для защиты прав потребителей, а также жизни и здоровья человека, обеспечения законного оборота товаров на территории ЕАЭС. Документ определяет основные механизмы маркировки и обеспечивает реализацию принципа прослеживаемости товаров, обращающихся на таможенной территории Союза. Какие именно товары попадут под его действие, будет решено позже на заседании Совета ЕЭК.
В соответствии с предложенным проектом соглашения товары должны быть промаркированы унифицированными в рамках ЕАЭС средствами идентификации, информация о которых будет вноситься в единый реестр. Формировать и вести реестр должна ЕЭК.
Ранее в Комиссии в рамках специальной рабочей группы с участием руководства уполномоченных ведомств Союза прошло заседание, на котором обсуждались ключевые подходы и принципы развития системы маркировки товаров средствами идентификации (см.: www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-06-2017-3.aspx). В частности, общими требованиями к средствам идентификации должны стать их машиночитаемость и технологическая совместимость (взаимочитаемость).
Коллегия ЕЭК одобрила проект распоряжения Совета ЕЭК, которым будут определены некоторые положения соглашений, регулирующих принципы ведения налоговой политики государств-членов ЕАЭС в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию. В частности, предлагается наделить Совет ЕЭК полномочиями по утверждению индикативных ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию, а также диапазонов отклонений от них. Расчёт индикативных ставок будет вестись с учетом курса евро к соответствующей национальной валюте государства Союза, применяемого при бюджетном планировании на очередной календарный год.
Предполагается, что будет применяться пакетный принцип – соглашения, регулирующие принципы ведения налоговой политики государств-членов ЕАЭС в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию, должны вступить в силу одновременно с Соглашением о регулировании алкогольного рынка в рамках Союза.
Индикативные ставки и диапазоны отклонения будут утверждаться каждые пять лет сроком на один год начиная с 2022 года.
Принятие соглашений станет важным шагом на пути к созданию единого рынка алкогольной и табачной продукции в ЕАЭС через гармонизацию ставок акцизов.

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