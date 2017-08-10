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Подробности ДТП в Оренбурге: В аварии пострадало два кыргызстанца

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364585_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442054-ru.html

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Число пострадавших при землетрясении в Китае достигло 343 человек

10 августа 2017, 10:08       Комментарии

Посольство Кыргызстана в России сообщило подробности ДТП, произошедшего накануне в Оренбургской области. Отметим, ранее в СМИ сообщалось, что в результате аварии пострадали 17 кыргызстанцев.
Однако сейчас представительство нашей страны в Российской Федерации опровергает эту информацию, поясняя, что наших соотечественников было всего двое – это водители. Остальные пострадавшие являются гражданами Таджикистана и Узбекистана.
Напомним, тогда пятеро человек были доставлены в больницы Оренбурга с различными травмами, еще двоим медики оказали помощь на месте. Столкновение произошло на 18-м километре автодороги Нижняя Павловка – Холодные Ключи в Оренбурге. Микроавтобус "Мерседес" столкнулся с автомашиной марки "Шевроле Ланос".
В результате лобового столкновения женщина-водитель и пассажирка автомобиля "Шевроле" скончались на месте. Отмечается, что автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом.

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