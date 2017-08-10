10 августа 2017, 9:45 Комментарии

В ряде районов Бишкека и его пригороде временно отключат газ, сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".

По данным ведомства, это связано с проведением ремонтных работ.

"Будет прекращена подача природного газа в следующих районах: 11 августа в селе Ленинское по улице Восточная №361-453; в Токмоке по улице Шамсинская №1-23 (с 8:00 по 17:00); 14 августа в Токмоке по улицам: Узбекская №103-115, Пролетарская №92-98, Казахстанская №172-182, Шамсинская №151 (с 8:00 по 17:00); с 14 по 15 августа в Бишкеке по улице Бакаева, жилые дома НК ЖЭК "Чапай"; с 15 по 16 августа в Бишкеке в районе, ограниченном отрезками улиц: Салиева, Лермонтова, Фрунзе, Кантемировская; с 16 по 17 августа в Бишкеке по улице Каралаева №25-27", – говорится в сообщении.

Ремонтно-восстановительные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.