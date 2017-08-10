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В реке Нарын найдено тело мужчины

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-reke...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442051-ru.html

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10 августа 2017, 9:56       Комментарии

Накануне в реке Нарын найдено тело неизвестного мужчины, сообщает пресс-служба МЧС.
По данным ведомства, тело обнаружили близ села Жан-Булак.
"Спасатели передали его сотрудникам милиции. В данный момент выясняется личность погибшего и причины трагедии", – говорится в сообщении.
Кроме того, 9 августа в Иссык-Куле утонул 30-летний мужчина.
"На поиски тела привлечены спасатели Чолпон-Атинского подразделения МЧС. В тот же день тело нашли и передали родственникам", – пояснили в пресс-службе.

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