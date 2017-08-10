В реке Нарын найдено тело мужчины

10 августа 2017, 9:56 Комментарии

Накануне в реке Нарын найдено тело неизвестного мужчины, сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, тело обнаружили близ села Жан-Булак.

"Спасатели передали его сотрудникам милиции. В данный момент выясняется личность погибшего и причины трагедии", – говорится в сообщении.

Кроме того, 9 августа в Иссык-Куле утонул 30-летний мужчина.

"На поиски тела привлечены спасатели Чолпон-Атинского подразделения МЧС. В тот же день тело нашли и передали родственникам", – пояснили в пресс-службе.