ДТП на Иссык-Куле: погиб 7-летний мальчик

10 августа 2017, 10:07 Комментарии

Накануне ночью, при въезде в село Липенка Джети-Огузского района произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, водитель автомобиля "Фольксваген Вента" не справился с управлением и машина, съехав на обочину, врезалась в дерево.

"В результате 50-летний водитель и его 7-летний сын погибли на месте происшествия. Еще один пассажир – 12-летний сын водителя в тяжелом состоянии доставлен в каракольскую городскую больницу", – говорится в сообщении.

В тот же день в Тюпском районе произошла еще одна авария.

"При въезде в село Сары-Булак столкнулись автомобили "Хонда Стрим" и "Фольксваген Пассат". Оба водителя погибли на месте происшествия", – сообщили в пресс-службе.