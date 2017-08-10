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Новости Кыргызстана

В реке Нарын найдено тело мужчиныВ реке Нарын найдено тело мужчины

ДТП на Иссык-Куле: погиб 7-летний мальчик

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/dtp-na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442050-ru.html

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10 августа 2017, 10:07       Комментарии

Накануне ночью, при въезде в село Липенка Джети-Огузского района произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба МЧС.
По данным ведомства, водитель автомобиля "Фольксваген Вента" не справился с управлением и машина, съехав на обочину, врезалась в дерево.
"В результате 50-летний водитель и его 7-летний сын погибли на месте происшествия. Еще один пассажир – 12-летний сын водителя в тяжелом состоянии доставлен в каракольскую городскую больницу", – говорится в сообщении.
В тот же день в Тюпском районе произошла еще одна авария.
"При въезде в село Сары-Булак столкнулись автомобили "Хонда Стрим" и "Фольксваген Пассат". Оба водителя погибли на месте происшествия", – сообщили в пресс-службе.

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