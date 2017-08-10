Политсовет СДПК считает, что конфликт Ж.Мусабековой и журналиста бросает тень на партию

10 августа 2017, 9:34 Комментарии

Политсовет СДПК 9 августа обсудил конфликт журналиста Упол Анаркуловой и депутата Жогорку Кенеша Жылдыз Мусабековой, который вызвал общественный резонанс. Как сообщают в партии, заслушав парламентария, политсовет отметил, что публикации и обсуждения в СМИ относительно содержания телефонного разговора между ней и журналистом негативно отразились на репутации Ж.Мусабековой и бросают тень на СДПК.

Политсовет принял к сведению заявление депутата о том, что она докажет в суде, что опубликованная информация является некорректным монтажом и будет добиваться справедливости в гражданско-правовом порядке.

"Окончательное решение о партийной ответственности Ж.Мусабековой будет принято политсоветом СДПК после рассмотрения дела в гражданско-правовом порядке с учетом судебного решения", - добавили в партии.

Кроме того, политсовет утвердил план мероприятий по выполнению решений 16 съезда СДПК, который состоялся 15 июля.

Отдельным решением политсовета был образован секретариат СДПК, руководителем которого назначен член партии Таалайбек Усубалиев.

"Также на заседании были приняты решения об исключении из СДПК двух партийцев: Сагынбека Абдрахманова, который поставил себя вне партии решением баллотироваться на должность президента страны отдельно от СДПК, а также Рената Самудинова, который также нарушил устав партии и партийную дисциплину, взял за привычку делать заявления от имени партийных структур без каких-либо на это полномочий", - отметили в СДПК.

Ранее в СМИ была опубликована аудиозапись разговора двух женщин. Одна из них - журналист Упол Анаркулова, вторая - парламентарий, которая в ходе разговора угрожает первой расправой.

Позже лидер СДПК Иса Омуркулов сообщил АКИpress, что депутаты в шоке от записи, и фракция рассмотрит поступок Ж.Мусабековой.

Однако сама депутат заявила, что аудио - "полнейший монтаж". По ее словам, она подала иски в отношении журналиста.

Фракция 4 раза откладывала рассмотрение вопроса о поведении Ж.Мусабековой в связи с появившимся в сети аудио. И.Омуркулов сообщал, что Ж.Мусабекова болеет и получает капельницу, поэтому отсутствует на заседаниях фракции.