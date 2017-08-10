ЦИК сегодня может рассмотреть вопрос допуска О.Текебаева к тесту на знание госязыка

10 августа 2017, 9:44 Комментарии

Центральная избирательная комиссия сегодня может рассмотреть вопрос допуска претендента на должность президента Омурбека Текебаева к тесту на знание государственного языка. Ранее секретариат партии "Ата Мекен" распространил обращение депутата, в котором он попросил лидеров фракций принять меры для реализации его прав как кандидата в президенты при решении вопроса о допуске к тестированию, отмечая, что срок тестирования заканчивается 10 августа.

Как сообщили агентству АКИpress в ЦИК, рабочая группа по приему документов должна сегодня вынести предложения по ряду вопросов, в том числе и по вопросу претендента О.Текебаева.

"Материалы, которые будут рассмотрены на заседании ЦИК, готовит рабочая группа. Она сегодня должна вынести ряд предложений, в том числе и по вопросу О.Текебаева. Внесла ли рабочая группа материалы, будет известно позже", - сообщили в ЦИК.

Претендент О.Текебаев должен был сдать тест на знание госязыка 26 июля. 25 июля во время заседания по уголовному делу в отношении депутата и экс-посла Дуйшона Чотонова в Первомайском райсуде адвокат депутата попросила суд выдать ему временно паспорт, чтобы он мог сдать тест. Однако, суд в удовлетворении ходатайства отказал.

В свою очередь ЦИК рекомендовала О.Текебаеву обратиться в суд, чтобы получить допуск к тесту на знание госязыка.

Представители О.Текебаева обратились в суд с просьбой обязать ЦИК создать условия для прохождения депутатом теста, но Межрайонный и Верховный суд отказали в удовлетворении данного требования. Однако, суды признали бездействие ЦИК в непринятии какого-либо решения по вопросу допуска О.Текебаева к тесту.