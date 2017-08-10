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Ош не отстает от Бишкека и стряхивает с себя баннеры и незаконные объекты

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364581_os...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442046-ru.html

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10 августа 2017, 9:29       Комментарии

В южной столице Управление муниципальной собственности провело рейд по незаконно установленным коммерческим объектам в микрорайоне Южном. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Оша.
В результате проверки по улице Толонова произведен демонтаж незаконных объектов: трех торговых павильонов, пяти торговых навесов, 21 торгового прилавка, 27 незаконно установленных рекламных баннеров.
Данный рейд проведен согласно протокольному поручению мэра г. Оша Айтмамата Кадырбаева №20 от 31 июля текущего года, обращений соответствующих органов и служб, а также жителей города.
Следующая проверка намечена по улицам Ленина и Курманжан-Датки.

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