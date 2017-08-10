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В Чуйской области и Бишкеке на время прекратят подачу природного газа

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364584_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442045-ru.html

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10 августа 2017, 9:36       Комментарии

В Чуйской области и Бишкеке на время прекратят подачу природного газа. Об этом сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".
Компания доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением ремонтных работ голубое топливо отключат в следующих районах:
<li>11 августа в селе Ленинском по улице Восточной, №361-453; в г. Токмак по улице Шамсинской, №1-23 (с 8.00 до 17.00; </li><li>14 августа в г. Токмак по улицам Узбекской, №103-115, Пролетарской, №92-98, Казахстанской, №172-182, Шамсинской, №151 (с 8.00 по 17.00);</li><li>с 14 по 15 августа в г. Бишкеке по улице Бакаева, жилых домах НК ЖЭК "Чапай";</li><li>с 15 по 16 августа в г. Бишкеке в районе, ограниченном отрезками улиц Салиевой, Лермонтова, Фрунзе, Кантемировской;</li><li>с 16 по 17 августа в г. Бишкеке по ул. Каралаева, №25-27.</li>
Ремонтно-восстановительные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.

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