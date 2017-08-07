Первым вице-мэром Бишкека назначен Ренат Макенов

10 августа 2017, 9:22 Комментарии

Первым вице-мэром Бишкек назначен Ренат Макенов, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Соответствующее распоряжение подписано мэром Албеком Ибраимовым накануне.

"Ранее эту должность занимал Эрнис Зарлыков, который написал заявление об увольнении по собственному желанию", – говорится в сообщении.

Макенов Ренат Кормонкоджеевич

Дата рождения: 22 октября 1972

Знание языков: кыргызский, русский

Образование:

<ul> <li>1993-1996 — Кыргызский государственный университет. Специальность: международные экономические отношения. Экономист.</li> </ul> Трудовая деятельность:

<ul> <li>Март-август 1997 — СЭЗ "Бишкек", служба экономического контроля, специалист.</li> <li>Август 1997 — август 1998 — Государственная финансовая инспекция, инспектор.</li> <li>Март 1999 — март 2001 — Фонд государственного имущества КР, главный специалист.</li> <li>Март 2001 — март 2002 — АО "Кыргызгаз", начальник управления по поставкам и реализации сжиженного газа.</li> <li>Март 2002 — май 2008 — Счетная палата КР, главный инспектор.</li> <li>Май 2008 — май 2010 — ОАО "Кыргызнефтегаз", заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам, член правления.</li> <li>Март 2012 — сентябрь 2012 — Жогорку Кенеш КР, заведующий отделом Комитета по архитектуре, строительству, транспорту и недропользованию.</li> <li>Апрель 2014 — 2016 — Генеральный директор ОсОО "Интек".</li> <li>17 мая 2016 г. распоряжением мэра назначен исполняющим обязанности начальника Управления муниципальной собственности.</li> <li>14 декабря 2016 года постановлением мэрии Бишкека Управление муниципальной собственности разделено на два учреждения – Управление земельных ресурсов и Управление муниципального имущества. В связи с чем назначен начальником Управления земельных ресурсов.</li> </ul>