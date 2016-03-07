Двое кыргызстанцев в Москве избили петербуржца и испортили памятник

10 августа 2017, 9:33 Комментарии

Двое уроженцев Кыргызстана избили прохожего в столице, после чего повредили памятник, пишут российские СМИ, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Нетрезвые злоумышленники напали на прохожего, который оказался приезжим из Санкт-Петербурга. Сначала они угрожали потерпевшему разбитой бутылкой, а затем избили зажатыми в кулаке ключами.

"После мужчины направились к комплексу зданий Министерства обороны России. Они погнули штык винтовки на установленном возле него бронзовом монументе по мотивам фильма "Они сражались за Родину"", – говорится в сообщении.

Мужчины задержаны по горячим следам недалеко от места преступления. Им оказалось по 29 лет. В отношении приезжих возбуждено уголовное дело о хулиганстве. О состоянии пострадавшего жителя Санкт-Петербурга не сообщается.