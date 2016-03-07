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Двое кыргызстанцев в Москве избили петербуржца и испортили памятник

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/dvoe-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442042-ru.html

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Памятник Манасу в Стамбуле открыли с участием Жээнбекова

10 августа 2017, 9:33       Комментарии

Двое уроженцев Кыргызстана избили прохожего в столице, после чего повредили памятник, пишут российские СМИ, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Нетрезвые злоумышленники напали на прохожего, который оказался приезжим из Санкт-Петербурга. Сначала они угрожали потерпевшему разбитой бутылкой, а затем избили зажатыми в кулаке ключами.
"После мужчины направились к комплексу зданий Министерства обороны России. Они погнули штык винтовки на установленном возле него бронзовом монументе по мотивам фильма "Они сражались за Родину"", – говорится в сообщении.
Мужчины задержаны по горячим следам недалеко от места преступления. Им оказалось по 29 лет. В отношении приезжих возбуждено уголовное дело о хулиганстве. О состоянии пострадавшего жителя Санкт-Петербурга не сообщается.

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