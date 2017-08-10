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Новости Кыргызстана

Кыргызстанец лично вручил портрет ставшему популярным президенту МонголииКыргызстанец лично вручил портрет ставшему популярным президенту МонголииВ Кара-Куле в автомашине "Тойота" найден тайник с тяжелыми наркотикамиВ Кара-Куле в автомашине "Тойота" найден тайник с тяжелыми наркотиками

Positiff: Кыргызстанец вручил президенту Монголии свою картину

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442040-ru.html

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Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +18...+23
днем: +31...+36
Таласская область
ночью: +12...+17
днем: +30...+35
Баткенская область
ночью: +18...+23
днем: +32...+37
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +18...+23
днем: +31...+36
Иссык-Кульская область
ночью: +13...+18
днем: +26...+31
Нарынская область
ночью: +8...+13
днем: +27...+32
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +20...+22, максимальная температура воздуха днем +34...+36.
В Чолпон-Ате без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +16...+18, максимальная температура воздуха днем +26...+28.
Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 8 августа составила 23,4°, 9 августа утром составила 22,8°.

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