Positiff: Кыргызстанец вручил президенту Монголии свою картину

10 августа 2017, 9:00 Комментарии

Информационное агентство АКИpress предлагает подборку позитивных новостей, которые вы могли пропустить вчера. Кыргызстанец вручил президенту Монголии свою картину Национальная одежда Кыргызстана будет представлена на Глобальном фестивале костюмов в Южной Корее

Мобильные клиники продолжают осматривать жителей отдаленных сел Ошской области

Пропавшая на Иссык-Куле сотрудница банка прилетела в Бишкек Состоялась презентация второй стены граффити в рамках граффити-проекта "Я люблю Бишкек" Фонтанный комплекс возле филармонии очистили и запустили в работу

А.Тыныбекова, А.Медет кызы и еще две кыргызстанки, завоевывавшие медали на молодежном чемпионате мира по борьбе

В Бишкеке супружескую пару поздравили с золотой свадьбой Прогноз погоды по Кыргызстану на 10 августа. По сообщению Кыргызгидромета, ночью без осадков, днем в отдельных горных районах дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, местами 10-14 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +18...+23

днем: +31...+36

Таласская область

ночью: +12...+17

днем: +30...+35

Баткенская область

ночью: +18...+23

днем: +32...+37

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +18...+23

днем: +31...+36

Иссык-Кульская область

ночью: +13...+18

днем: +26...+31

Нарынская область

ночью: +8...+13

днем: +27...+32

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +20...+22, максимальная температура воздуха днем +34...+36.

В Чолпон-Ате без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +16...+18, максимальная температура воздуха днем +26...+28.

Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 8 августа составила 23,4°, 9 августа утром составила 22,8°.