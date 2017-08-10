Доллар США: 69.4053 (+0.0653) 
Евро: 81.4298 (-0.4434) 
Золото: 40.77 $/гр (+0.21) 
Серебро: 0.53 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Нападение под Парижем: полиция проводит обыскиНападение под Парижем: полиция проводит обыскиКНДР раскрыла подробности ракетного удара по территории СШАКНДР раскрыла подробности ракетного удара по территории США

Negatiff: В Иссык-Ате в ходе поисков утонувшего парня нашли тело 20-летней девушки

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442039-ru.html

Похожие новости

Каждая тринадцатая девушка в Кыргызстане моется один раз в неделю

Футбол: девушки из Бишкека выиграли чемпионат Кыргызстана

В России пропала 15-летняя девушка, возможно, она сбежала в Кыргызстан

Спасатели в БЧК искали тело рыбака, а нашли утонувшую 20-летнюю девушку

В ДТП на Южной магистрали пострадали 20 человек, погибла 19-летняя девушка

10 августа 2017, 9:14       Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам негативные новости за минувшие сутки, которые вы могли пропустить.. У 40-летнего мужчины обнаружено 3,7 килограмма героина В Иссык-Ате в ходе поисков утонувшего парня нашли тело 20-летней девушки
Горсуд оставил в силе приговор боевикам, устроившим перестрелку на Панфилова-Горького и М.Кунакунову - от амнистии до 28 лет тюрьмы
В аварии в Базар-Коргоне погиб 23-летний парень, его подруги выжили В городе Ош в канале утонули двое детей В аварии под Жалал-Абадом погибли три человека В городе Кара-Балта произошло ДТП с участием трех автомашин
В России без вести пропала 15-летняя уроженка Кыргызстана, возбуждено дело по статье убийство В Оше двое детей погибли, отправившись на тренировку в спортзал

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум