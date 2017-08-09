В Кара-Куле в автомашине "Тойота" найден тайник с тяжелыми наркотиками

10 августа 2017, 8:52 Комментарии

В городе Кара-Куле милиция изъяла 2 килограмма тяжелых наркотиков. Об этом сообщается на официальном сайте МВД КР.

По данным правоохранителей запрещенное вещество было обнаружено в автомашине марки "Тойота Виндом".

В салоне автомобиля находились два пассажира - 34-х и 38 лет, оба жители Токтогульского района. Согласно экспертизе установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством - героином, общая масса которого 2 кг 90 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 247 ("Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров") УК КР.

"При осмотре автомашины под задним поликом было обнаружено и изъято два свертка с веществом белого цвета внутри", - говорится в сообщении.

В настоящее время ведется следствие. Задержанные водворены в ИВС.