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В Кара-Куле в автомашине "Тойота" найден тайник с тяжелыми наркотиками

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364564_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442038-ru.html

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10 августа 2017, 8:52       Комментарии

В городе Кара-Куле милиция изъяла 2 килограмма тяжелых наркотиков. Об этом сообщается на официальном сайте МВД КР.
По данным правоохранителей запрещенное вещество было обнаружено в автомашине марки "Тойота Виндом".
В салоне автомобиля находились два пассажира - 34-х и 38 лет, оба жители Токтогульского района. Согласно экспертизе установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством - героином, общая масса которого 2 кг 90 граммов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 247 ("Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров") УК КР.
"При осмотре автомашины под задним поликом было обнаружено и изъято два свертка с веществом белого цвета внутри", - говорится в сообщении.
В настоящее время ведется следствие. Задержанные водворены в ИВС.

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