КНДР раскрыла подробности ракетного удара по территории США

10 августа 2017, 9:13 Комментарии

Северокорейское телеграфное агентство (ЦТАК) распространило заявление генерала Ким Рак Диома, в котором разъяснило план ракетного запуска в сторону острова Гуам, на котором находится американская военная база. Там указывается, что целью удара будет сдерживание "безрассудных действий американцев на юге Корейского полуострова", пишет РБК.

Северокорейский генерал объяснил, что в соответствии с предварительным планом ракеты "Хвасон-12" должны будут пролететь 3356 километров над Японией и западной частью Тихого океана и упасть примерно в 30-40 километрах от побережья Гуама. Таким образом, речь, по мнению военных КНДР, идет об упреждающем ударе.

Генерал объяснил, что окончательная версия плана будет представлена в середине августа главнокомандующему Ким Чен Ыну, а дальше стратегические ядерные силы КНДР будут дожидаться его приказа.

При этом в Пхеньяне указали, что считают бессмысленным диалог с таким человеком как Дональд Трамп. В КНДР заявили, что на американского президента можно воздействовать только "абсолютной силой".

8 августа Дональд Трамп заявил, что в случае продолжения ракетных испытаний КНДР "столкнется с таким огнем и яростью, которые мир раньше не видел".

В свою очередь министр обороны США Джеймс Мэттис 9 августа заявил, что Северная Корея должна свернуть ядерную программу и предотвратить шаги, которые "приведут к концу режима и гибели ее народа". В Минобороны США заявили о том, что план превентивного удара по северокорейским пусковым установкам уже подготовлен и будет исполнен в случае приказа президента США Дональда Трампа, передает NBC.