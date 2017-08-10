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Нападение под Парижем: полиция проводит обыски

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364578_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442035-ru.html

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10 августа 2017, 9:16       Комментарии

Французская полиция проводит обыски в пригородах Парижа после нападения на военных в Леваллуа-Перре, передает Евроньюс. Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в наезде мужчины.
По информации СМИ, его зовут Аму Б., ему 37 лет. Он проживал в городе Сартрувиль департамента Ивелин недалеко от Парижа. Его дом сейчас обыскивают полицейские.
Обыски проходят и в ряде других районов департаментов Ивелин и Валь-д"Уаз.
"Я бы хотел поблагодарить сотрудников сил безопасности, которые в самые короткие сроки смогли задержать и изолировать подозреваемого в нападении," – сказал премьер-министр Франции Эдуар Филипп.
Задержание проходило жестко: преследуемый полицией пытался бежать, в результате чего получил ранения. Пуля досталась также одному из полицейских.
"Я увидел пробку перед собой и остановился. Полицейские вышли из машины и укрылись за ней, после чего начали стрелять. Повсюду летели пули, так что я спрятался. Я видеол, как кто-то выбежал из автомобиля и перелез через ограждения. Послышались выстрелы, и он упал, я вновь спрятался и уже ничего не видел," – рассказывает очевидец задержания.
В среду утром в пригороде Парижа черный автомобиль марки БМВ совершил наезд на группу военнослужащих, участвующих в патрульной операции "Сантинель" ("Часовой"). В результате нападения шесть военных получили ранения. В настоящий момент они находятся в больнице, их жизни ничто не угрожает.

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