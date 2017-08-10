Нападение под Парижем: полиция проводит обыски

10 августа 2017, 9:16 Комментарии

Французская полиция проводит обыски в пригородах Парижа после нападения на военных в Леваллуа-Перре, передает Евроньюс. Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в наезде мужчины.

По информации СМИ, его зовут Аму Б., ему 37 лет. Он проживал в городе Сартрувиль департамента Ивелин недалеко от Парижа. Его дом сейчас обыскивают полицейские.

Обыски проходят и в ряде других районов департаментов Ивелин и Валь-д"Уаз.

"Я бы хотел поблагодарить сотрудников сил безопасности, которые в самые короткие сроки смогли задержать и изолировать подозреваемого в нападении," – сказал премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Задержание проходило жестко: преследуемый полицией пытался бежать, в результате чего получил ранения. Пуля досталась также одному из полицейских.

"Я увидел пробку перед собой и остановился. Полицейские вышли из машины и укрылись за ней, после чего начали стрелять. Повсюду летели пули, так что я спрятался. Я видеол, как кто-то выбежал из автомобиля и перелез через ограждения. Послышались выстрелы, и он упал, я вновь спрятался и уже ничего не видел," – рассказывает очевидец задержания.

В среду утром в пригороде Парижа черный автомобиль марки БМВ совершил наезд на группу военнослужащих, участвующих в патрульной операции "Сантинель" ("Часовой"). В результате нападения шесть военных получили ранения. В настоящий момент они находятся в больнице, их жизни ничто не угрожает.