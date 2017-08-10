Первый вице-мэр Зарлыков уволился, вместо него назначен Макенов

10 августа 2017, 9:10 Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. Первым вице-мэром Бишкека назначен Ренат Макенов. Соответствующее распоряжение подписал глава столицы Албек Ибраимов 8 августа 2017 года, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее должность первого вице-мэра Бишкека занимал Эрнис Зарлыков. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Зарлыков претендует на пост президента.

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