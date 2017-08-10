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Почти тысячу желаний смогут загадать кыргызстанцы в ночь на субботуПочти тысячу желаний смогут загадать кыргызстанцы в ночь на субботуПервым вице-мэром города Бишкек назначен Ренат МакеновПервым вице-мэром города Бишкек назначен Ренат Макенов

Первый вице-мэр Зарлыков уволился, вместо него назначен Макенов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442034-ru.html

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10 августа 2017, 9:10       Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. Первым вице-мэром Бишкека назначен Ренат Макенов. Соответствующее распоряжение подписал глава столицы Албек Ибраимов 8 августа 2017 года, сообщает пресс-служба мэрии.
Ранее должность первого вице-мэра Бишкека занимал Эрнис Зарлыков. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Зарлыков претендует на пост президента.
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