Почти тысячу желаний смогут загадать кыргызстанцы в ночь на субботу

10 августа 2017, 9:13 Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. В ночь на 13 августа жители Земли станут свидетелями метеоритного дождя - звездопада Персеиды, сообщает РИА Новости.

По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 100-150 метеоров в час, то есть более двух метеоров в минуту.

Заявленная цифра относится к наблюдениям на всем небе, вдали от города при чистом горизонте, отметил старший научный сотрудник Государственного астрономического института (ГАИШ) МГУ Владимир Сурдин.

"Астрономы немного по-другому подсчитывают - на всем небе, если бы условия были такие, как в зените, в общем, самые идеальные условия. Такого ждать наблюдателю в городе нельзя. Надо в 5-6 раз уменьшать количество, чтобы человек реально ощущал, что он ожидает увидеть", - пояснил эксперт.

При этом Сурдин отметил, что, если минут пять постоять с поднятой головой - непременно увидишь, так как поток активный и примерно раз 2-3 минуты метеор будет "чиркать" по небу.

В субботу, 12 августа, вечером будет немного облачно, сообщает Кыргызгидромет, но к ночи 13-го тучи рассеются и жители страны смогут полюбоваться звездопадом.

Персеиды - метеоритный поток, проходящий очень близко к Земле, оставляющий за собой очень красивый "звездный шлейф".

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