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Шестеро гребцов Кыргызстана представят страну на чемпионате мира в Чехии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364552_sh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442030-ru.html

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10 августа 2017, 8:46       Комментарии

Шестеро гребцов Кыргызстана представят страну на чемпионате мира , который пройдет с 21 по 29 августа в Рачице (Чехия). Об этом "ВБ" сообщил главный тренер сборной Кыргызстана по гребле на байдарках и каноэ Олег Роганов.
По его словам, в состязаниях по гребле на байдарках выступят четверо кыргызстанцев, которые поедут на чемпионат за счет Дирекции по олимпийским видам спорта.
Помимо этого, две девушки примут участие в соревнованиях по гребле на каноэ, в частности, на турнир поедут Елизавета Буханцова и Маргарита Боброва. "Их поездку софинансирует наша федерация, школа, потому что они заранее поедут, проведут международные сборы за счет Международной федерации. Еще два потенциальных участника чемпионата в составе сборной получили травму и не смогут поехать", - добавил тренер.
В состав сборной вошли:
<li>Игорь Дорофеев </li><li>Максим Бондарь </li><li>Максим Сердитов</li><li>Кирилл Бондарь</li>
Роганов добавил, что в настоящее время продолжаются учебно-тренировочные сборы команды на базе "Ала-Арча" близ Бишкека. Сборы продлятся до 20 августа.

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