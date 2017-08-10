Министр юстиции объяснил, откуда у него стипендия в миллион сомов

10 августа 2017, 8:44 Комментарии

БИШКЕК, 10 авг - Sputnik. Министр юстиции Уран Ахметов рассказал Sputnik Кыргызстан, как он получил стипендию в размере 993,6 тысячи сомов.

Недавно были опубликованы декларации о доходах чиновников за 2016 год. Так, министр юстиции Уран Ахметов получил заработную плату 107,5 тысячи сомов и стипендию 993,6 тысячи. Минюст он возглавил в конце прошлого года.

"Я два года назад выиграл стипендию Национального института политических исследований в Японии, она составляла примерно 1 500 долларов (в месяц. - Прим. редакции). Этой суммы для Японии недостаточно, например, на проезд я тратил до 100 долларов ежемесячно", - сказал Ахметов.

По его словам, у других были и более высокие стипендии.

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