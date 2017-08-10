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Два борца-вольника Кыргызстана вошли в десятку лучших мирового рейтинга

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364550_dv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442027-ru.html

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10 августа 2017, 8:08       Комментарии

Объединенный мир борьбы (UWW) обновил свой рейтинг среди борцов вольного стиля по итогам июля.
Как сообщает официальный сайт UWW, в обновленный список вошли трое борцов из Кыргызстана. Лучший рейтинг среди кыргызстанцев по-прежнему принадлежит Муслиму Евлаеву, который поднялся на одну строчку. Теперь он занимает седьмое место среди борцов в весовой категории до 74 кг.
Также на одну ступеньку поднялся другой кыргызстанец Эламан Догдурбек уулу, выступающий в весовой категории до 70 кг. В своей категории он занимает 10-е место среди 20 сильнейших борцов.
Снова в рейтинг лучших 20 борцов мира вошел участник двух Олимпийских игр Магомед Мусаев в весе до 97 кг, который занимает 16-е место.
Отметим, рейтинг составляется по итогам выступлений спортсменов на официальных соревнованиях, проводимых под эгидой UWW. Каждый месяц международная спортивная организация публикует топ-20 мира по женской, вольной и греко-римской борьбе. Всего в рейтинг включены борцы в восьми весовых категориях.

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