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На Юпитере обнаружили условия для жизни

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364561_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442026-ru.html

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10 августа 2017, 8:09       Комментарии

Благодаря снимкам с космического аппарата "Юнона" ученые смогли разглядеть под верхним пылевым слоем Юпитера планету, похожую на Землю, пишет Росбалт.
Речь идет об оболочке из серы и водорода, которая скрывалась от глаз человека миллиарды лет. Среди схожих физических характеристик планеты-двойника упоминается наличие воды и воздуха - а значит, условий для существования жизни. Правда, есть и существенное отличие - тепло она получает не от Солнца, а от раскаленного ядра Юпитера.
Чтобы окончательно убедиться в своем открытии, ученым предстоит пробурить отверстие в поверхности планеты-гиганта. Однако в ближайшее время это не представляется возможным.
По данным Vista News, корабль изучал поверхность гигантской планеты еще летом 2016 года, однако к расшифровке снимков приступили только сейчас.

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