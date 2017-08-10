На Юпитере обнаружили условия для жизни

10 августа 2017, 8:09 Комментарии

Благодаря снимкам с космического аппарата "Юнона" ученые смогли разглядеть под верхним пылевым слоем Юпитера планету, похожую на Землю, пишет Росбалт.

Речь идет об оболочке из серы и водорода, которая скрывалась от глаз человека миллиарды лет. Среди схожих физических характеристик планеты-двойника упоминается наличие воды и воздуха - а значит, условий для существования жизни. Правда, есть и существенное отличие - тепло она получает не от Солнца, а от раскаленного ядра Юпитера.

Чтобы окончательно убедиться в своем открытии, ученым предстоит пробурить отверстие в поверхности планеты-гиганта. Однако в ближайшее время это не представляется возможным.

По данным Vista News, корабль изучал поверхность гигантской планеты еще летом 2016 года, однако к расшифровке снимков приступили только сейчас.