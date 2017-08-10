Госкомобороны предлагает утвердить перечень транспорта, который граждане должны передавать Генштабу ВС при мобилизации в КР

10 августа 2017, 5:11 Комментарии

Госкомитет по делам обороны предлагает утвердить положение о военно-транспортной обязанности в Кыргызстане.

Как сообщается в проекте постановления правительства, опубликованного для общественного обсуждения, военно-транспортная обязанность является составной частью мобилизационной подготовки и мобилизации в республике и заключается в проведении мероприятий, связанных с учетом, заблаговременной подготовкой и предоставлением в период мобилизации и в военное время транспортных средств и имущества Вооруженным силам и другим воинским формированиям КР.

Военно-транспортная обязанность распространяется на:

- государственные органы, местные государственные администрации и органы местного самоуправления;

- юридических лиц независимо от форм собственности, и методов хозяйствования являющиеся собственниками транспортных средств;

- юридических лиц, владеющих транспортными средствами обеспечивающих работу транспортных средств, в том числе пристани, аэропорты, нефтебазы, перевалочные базы горючего, автозаправочные станции, ремонтные и иные предприятия и организации и их имущества;

- граждан - владельцев транспортных средств и их имущества.

Военно-транспортная обязанность не распространяется на дипломатические представительства и консульские учреждения иностранных государств, иностранные и международные организации, иностранных граждан и лиц без гражданства.

От военно-транспортной обязанности освобождаются государственные органы, в которых законом предусмотрена военная служба.

Не подлежат передаче в состав Вооруженных сил:

1) транспортные средства станций скорой медицинской помощи, переливания крови, машины скорой помощи со специальным оборудованием;

2) почтовые транспортные средства;

3) инкассаторские транспортные средства;

4) транспортные средства ветеринарной помощи;

5) транспортные средства технической помощи троллейбусных и газовых хозяйств;

6) внутризаводские транспортные средства;

7) транспортные средства технической помощи по ремонту и обслуживания электрических сетей;

8) транспортные средства всех типов и марок работающие только на газообразном топливе.

Для владельцев транспортных средств и имущества военно-транспортная обязанность возникает с момента вручения ему наряда или договора местного органа военного управления, на передачу имеющегося у него транспортного средства и имущества ВС и прекращается в момент отзыва местным органом военного управления своего наряда или договора.

Военно-транспортная обязанность исполняется:

1) в мирное время - путем проведения мобилизационных мероприятий, связанных с учетом заблаговременной подготовки транспортных средств и имущества, предоставляемых ВС, и обеспечения работы этих транспортных средств и имущества в соответствии с мобилизационными заданиями;

2) в период мобилизации и в военное время - путем предоставления Вооруженным силам транспортных средств, имущества и обеспечения их работы в соответствии с мобилизационными заданиями.

Мобилизационное задание по передаче транспортных средств и имущества в Вооруженные силы устанавливается уполномоченным государственным органом, ведающим вопросами обороны на основании расчетов комплектования на поставку транспортных средств, при мобилизации и доводится до их собственников местными органами военного управления.

Вооруженные силы в мирное время могут привлекать предназначенные транспортные средства и имущество в случае проведения учений и тренировок по мобилизационному развертыванию и выполнению мобилизационных заданий.

Учет транспортных средств и имуществ осуществляется местными органами военного управления и уполномоченным государственным органом, ведающим вопросами обороны.

Задачами учета транспортных средств и имущества являются:

- своевременное получение данных о наличии и качественном состоянии техники и имущества на организациях, учреждениях и предприятиях независимо от форм собственности;

- изучение ведомственной принадлежности и территориального размещения техники;

- определение организаций, учреждений и предприятий, которые должны поставить технику в Вооруженные силы;

- изучение баз по ремонту и техническому обслуживанию соответствующих типов и марок техники;

- определение полноты обеспеченности техники соответствующими комплектами запасных частей, шанцевого инструмента и заправочного инвентаря, а также съемными сиденьями для перевозки личного состава.

- обеспечение планового контроля за техническим состоянием и подготовкой техники к передаче в состав Вооруженных сил по мобилизации.

Учет транспортных средств (за исключением гужевого и вьючного транспорта) и имущества ведется местными органами военного управления на основании следующих данных:

- о регистрации, перерегистрации, постановки и снятии с учета, переоборудовании, замене номерных знаков (по запросам предоставляются государственным органом, осуществляющим государственную регистрацию транспортных средств);

- сведений о наличии организаций, учреждений и предприятий, находящихся на территории района с указанием кода и наименования министерства, ведомства и наличии в них транспортных средств и имущества (по запросам предоставляются государственным органом, осуществляющим статистическое наблюдение).

Учет гужевого и вьючного транспорта ведется местными органами военного управления на основании следующих данных:

- сведений, получаемых от органов местного самоуправления осуществляющих учет гужевого и вьючного транспорта;

- сведений, запрашиваемых от органов, осуществляющих статистическое наблюдение за наличием гужевого и вьючного транспорта.

Воинскому учету подлежат следующие виды транспортных средств:

1) легковые автомобили повышенной проходимости с полным приводом:

- класса "Внедорожники" - все виды и типы марки с рабочим объемом двигателя 2500 см куб. и более;

- класса "Пассажирские легковые" вместимостью от 7 пассажиров и выше с левыми расположениями руля;

2) грузовые (бортовые) автомобили грузоподъемностью от 1,5 тонн и выше;

3) специальные автомобили:

- с установленным специальным оборудованием;

- автотягачи, прицепы и полуприцепы, седельные тягачи с бортовыми полуприцепами;

- автомобильные кузова-фургоны.

- автоцистерны, авто топливозаправщики емкостью от 1500 литров и выше;

4) автобусы и микроавтобусы вместимостью от 10 и более пассажиров;

5) многоосные тяжелые колесные тягачи, транспортеры-тягачи;

6) тракторы колесные и гусеничные, прицепы тракторные;

7) специальные колесные и гусеничные шасси;

8) подвижные средства технического обслуживания, ремонта и эвакуации;

9) дорожно-строительная техника всех типов и марок;

10) подъемно-транспортная техника (краны на пневмоколесном

шасси, автопогрузчики, тракторные погрузчики, электропогрузчики, передвижные конвейеры);

11) гужевой и вьючный транспорт (лошади вьючные, обозные от 4-х до 7 лет прошедшие идентификацию, повозки, ослы);

12) транспортируемые резервуары и тара для хранения горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей, заправочное оборудование, комплекты запасных частей и принадлежностей, сиденья для перевозки личного состава, оборудование для перевозки раненых и больных;

13) порты, пристани, аэропорты, нефтебазы, перевалочные базы горючего, автозаправочные станции, ремонтные организации.

14) мотоциклы, квадроциклы с объемом 500 см куб и более (год выпуска не старше 10 лет к моменту приписки).

Местные органы военного управления ведут количественный и пономерной учет наличия и качественного состояния техники по организациям, предприятиям и учреждениям независимо от форм собственности и в целом за район (город) с разбивкой ее по ведомственной принадлежности.

Пономерной учет техники ведется только на предназначенные транспортные средства, подлежащих к передаче Вооруженным силам с учетом надбавки на возможную браковку машин по техническому состоянию.

Транспортные средства и имущества, предназначенные к предоставлению Вооруженным силам и другим воинским формированиям, должны быть заблаговременно подготовлены к выполнению задач по мобилизации.

В мирное время осуществляется приписка транспортных средств, к соответствующим воинским частям (формированиям), а также вручение их владельцам нарядов или договоров на передачу транспортных средств.

Вручение нарядов и составление договоров на передачу транспортных средств, гражданам - владельцам транспортных средств и на их имущества осуществляются только по их согласию.

Транспортные средства, подлежащие к предоставлению ВС должны быть технически исправны, а также иметь необходимый запас километража пробега (моторесурсов).

Организации, учреждения, предприятия независимо от форм собственности и граждане, предоставляющие транспортные средства и имущества, в установленный срок доставляют транспортные средства в пункты, определенные нарядами и договорами.

Поставка транспортных средств в ВС осуществляется непосредственно через пункты сбора и отправки мобилизационных ресурсов местных органов военного управления.

Документом, подтверждающим передачу транспортного средства и имущества войсковой части, является справка, выдаваемая местным органом военного управления, акт о техническом состоянии, в котором отражается общее техническое состояние и договор о передаче транспортных средств ВС.

Гужевой и вьючный транспорт владельцев поставляются за плату, по ценам, определяемым правительством, а упряжь - по государственным прейскурантным ценам, действующим на день приема с учетом скидки на изношенность.

На принятый гужевой транспорт выдаются справки и квитанции на выплату денег.

Транспортные средства и имущество, переданные Вооруженным Силам, подлежат возвращению их владельцам после отмены военного положения, состояния войны и завершения мобилизационных мероприятий.

Размер причиненного ущерба юридическим лицам независимо от форм собственности и граждан за транспортные средства и другое имущество, переданное Вооруженным Силам и другим воинским формированиям в интересах обеспечения безопасности государства, определяются с учетом степени износа транспортных средств и имущества на день приема воинскими частями, исходя из действующих рыночных цен.

Уполномоченный государственный орган, ведающий вопросами обороны в пределах своих полномочий:

1) определяет мобилизационную потребность ВС в транспортных средствах и имуществе;

2) организует и осуществляет учет транспортных средств и имущества совместно с государственными органами в порядке, установленном действующим законодательством КР;

3) разрабатывает и постоянно уточняет планирующие документы по военно-транспортной обязанности, включаемые в соответствующие мобилизационные планы;

4) разрабатывает расчеты и определяет мобилизационные задания по предоставлению транспортных средств и имущества ВС в соответствии с мобилизационной потребностью;

5) определяет порядок, места и сроки передачи транспортных средств и имущества ВС;

6) осуществляет проверку технического состояния транспортных средств и имущества, приписанных к Вооруженным силам в соответствии с планами мобилизационной подготовки;

7) осуществляет проверки мобилизационной готовности государственных органов, организаций, учреждений и предприятий независимо от форм собственности по вопросам военно-транспортной обязанности;

8) руководит деятельностью местных органов военного управления в области военно-транспортной обязанности;

9) осуществляет систематический контроль за состоянием учета транспортных средств и имуществ в местных органах военного управления.

Организации, учреждения и предприятия независимо от форм собственности, предоставляющие транспортные средства в порядке военно-транспортной обязанности, обязаны:

1) ставить на учет в местный орган военного управления, имеющиеся у них транспортные средства;

2) участвовать совместно с представителями соответствующих местных органов военного управления и воинских частей в отборе транспортных средств и имуществ, для их мобилизационного предназначения;

3) содержать транспортные средства и имущества подлежащих к поставке Вооруженным силам в технически исправном состоянии;

4) обеспечить своевременные проверки мобилизационной готовности, технического состояния, транспортных средств, имуществ и беспрепятственный доступ представителей ВС;

5) предоставлять в установленном порядке соответствующим местным органам военного управления сведения о количественном и качественном составе транспортных средств, а также списки назначенных для работы с этими транспортными средствами водителей по установленной форме;

6) сообщать соответствующим местным органам военного управления о передаче, выходе из строя по техническим и другим причинам на срок более 1 (одного) месяца имеющихся у них транспортных средств, предназначенных для передачи Вооруженным силам;

7) доставлять транспортные средства, предназначенные к передаче Вооруженным Силам в порядке военно-транспортной обязанности, в назначенные пункты в сроки, установленные нарядами и договорами местных органов военного управления.

Граждане, предоставляющие транспортные средства в порядке военно-транспортной обязанности, обязаны:

1) предоставлять в военное время в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства по требованию государственных органов здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество, находящиеся в их собственности, с последующей компенсацией в порядке, установленном правительством;

2) поставлять транспортные средства и имущество, предназначенные к предоставлению Вооруженным силам в порядке военно-транспортной обязанности, в пункты и в сроки, установленные нарядами и договорами соответствующих местных органов военного управления;

3) сообщать в соответствующие местные органы военного управления о передаче, продаже, утрате или выходе из строя по техническим и другим причинам на срок более 1 месяца принадлежавшие им транспортные средства, определенные нарядами и договорами военных комиссариатов для передачи Вооруженным силам порядке исполнения военно-транспортной обязанности.

Организации и граждане - владельцы транспортных средств, вправе обжаловать неправомерные решения и действия (бездействие) местных органов военного управления, связанные с исполнением ими военно-транспортной обязанности, в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

Финансирование мероприятий по исполнению военно-транспортной обязанности в период мобилизации осуществляется за счет средств, выделяемых на проведение мобилизации.

Оплата за причиненные убытки в связи с привлечением транспортных средств, при проведении учений и тренировок по мобилизационному развертыванию и выполнению мобилизационных заданий, производится в порядке, определяемом правительством.