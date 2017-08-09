Как уложить ребенка спать без лишних слез: видеосоветы от Алии Шагиевой

9 августа 2017, 21:54 Комментарии

Дочь президента Кыргызстана, художница Алия Шагиева поделилась со своими подписчиками на Facebook способом, как уложить ребенка спать «без нервотрепки». По ее словам, этим секретам девушку научила женщина, живущая в Нарыне.

«В Инстаграме больше 150 девушек, женщин попросили меня поделиться этими знаниями. И я не буду жадничать. Наконец я сделала видео, которое обещала вам, мамы, — пишет Алия Шагиева. — Оно длится 8 минут. Речь получилась немного нудной, но все же насыщенной полезными советами. В этом видео я рассказываю больше не о самой технике, а о чувствах, о том, чему нам нужно научиться в первую очередь. Я говорю об уверенности, которой мы должны делиться с ребёнком, которую мы должны в себе растить. Говорю о том, что всегда нужно начинать с себя, а не с кого-то. О том, что детей воспитывать особо не надо, воспитывать нужно себя. Я буду очень благодарна вашим отзывам, потому что я действительно старалась. Старалась прежде всего донести мысль. Видеоряд не совершенен, потому что я снимала всё сама на штатив, ставила камеру и не видела особо, что там, в кадре. И все же… Что-то в этом есть такое, что позволяет мне сказать себе, что я неплохо справилась. Если вы нашли эту информацию полезной, расскажите о ней знакомым родителям, возможно, это привнесёт в их жизнь больше спокойствия. Заранее спасибо».