В каких районах Бишкека отключат свет 10 августа — список

9 августа 2017, 21:40 Комментарии

БИШКЕК, 9 авг - Sputnik. В некоторых районах Бишкека и Чуйской области в четверг, 10 августа, возможно отключение электроэнергии, сообщила пресс-служба ОАО "Северэлектро".

Список районов Бишкека, где вероятны отключения:

<ul> <li>с 09.00 до 19.00 - по проспекту Чуй и улицам Айтматова, Акылбекова;</li> <li>с 09.00 до 17.00 - по улицам Коммунистическая, Элебаева, Медерова (дом №46), Ахунбаева (дом №125), Ереванская, переулок Таллинский;</li> <li>с 09.00 до 18.00 - в жилмассиве Каинды.</li> </ul> Также в разное время могут отключить свет в жилмассиве Ак-Орго по улицам Алты Бакан, Арабаева, Алтын казык, Огуз-Ата, Курманжан датки, Кырк Кыз, Жаныл мырза, Ай-Кочо, Ашар и в жилмассивах Арча-Бешик и Мурас-Ордо по улицам Садыбакасова, Он-Арча, Ойсул-Ата, Кырк Кыз.

Список районов Чуйской области, в которых ожидаются сбои энергоснабжения:

в Аламудунском районе с 09.00 до 17.00 в селах Лесхоз, Озерное, Арашан, Рассвет, Чункурчак, Татыр, Ленинское (улицы Восточная, Виноградная, Алма-Атинская, Набережная, Чайная), Октябрьское (улицы Шопокова, Киевская, Молодёжная, Курпсайская, Молодой Гвардии, Весёлая, Фрунзе, Шоссейная), Байтик (улицы Суюмбаева, Эшмамбет, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная) и жилмассиве Тендик;

в Московском районе с 06.00 до 17.00 в селах Мураке, Чон-Арык, Кёпер-Арык, Кызыл Дыйкан, Ак-Башат, Кара-Суу, Темен-Суу, Джарды-Суу и ущельях Широкое, Жаман-Эчки;

в Сокулукском районе с 09.00 до 17.00 в селах Военно-Антоновка (улицы Пионерская, Кирова, Колхозная), Джаны-Джер (1 микрорайон), Гавриловка (улицы Фрунзе, Забайкальская, Южная, Восточная);

в Жайылском районе с 08.30 до 17.00 в Кара-Балте (улицы Пограничная, Карла-Маркса, Тоголока Молдо, Тельмана) и селах Сары-Булак, Бекитай, Бёксё-Джол, Кайырма, Монолдор, Сосновка, Кызыл Дыйкан, Суусамырская долина, а также в перевале Тоо-Ашуу.

Отключения возможны в связи с ремонтом линий электропередач и оборудования.

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