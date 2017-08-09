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Кыргызстанец подарил президенту Монголии его портрет из гвоздей и ниток

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442021-ru.html

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Кыргызстанец вручил президенту Монголии свою картину (фото)

9 августа 2017, 21:15       Комментарии

Кыргызский художник Азамат Джаналиев презентовал президенту Монголии его портрет из гвоздей и ниток, выполненный в технике string art. Радостной новостью кыргызстанец поделился на своей странице в Фейсбуке.
По словам А.Джаналиева, Халтмаагийн Баттулга остался доволен подарком.
"Президент Монголии господин Баттулга принял мой подарок! Взамен он мне подарил бронзового воина, книгу Гиннеса Монголии и картину с росписью! А я в свой очередь передал привет от всего Кыргызстана и от всех, кто поддерживал меня в пути!" — написал в соцсети Азамат Джаналиев.

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