Кыргызстанец подарил президенту Монголии его портрет из гвоздей и ниток

9 августа 2017, 21:15 Комментарии

Кыргызский художник Азамат Джаналиев презентовал президенту Монголии его портрет из гвоздей и ниток, выполненный в технике string art. Радостной новостью кыргызстанец поделился на своей странице в Фейсбуке.

По словам А.Джаналиева, Халтмаагийн Баттулга остался доволен подарком.

"Президент Монголии господин Баттулга принял мой подарок! Взамен он мне подарил бронзового воина, книгу Гиннеса Монголии и картину с росписью! А я в свой очередь передал привет от всего Кыргызстана и от всех, кто поддерживал меня в пути!" — написал в соцсети Азамат Джаналиев.