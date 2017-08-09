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Кандидата в президенты КР и активиста молодежного крыла исключили из СДПК

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/kandid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442020-ru.html

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9 августа 2017, 20:36       Комментарии

9 августа в Бишкеке состоялось заседание Политсовета Социал-демократической партии Кыргызстана. Об этом сообщают в пресс-службе организации.
На заседании были рассмотрены несколько вопросов, в том числе приняты решения об исключении из СДПК двух, теперь уже бывших, партийцев: Сагынбека Абдрахманова, который поставил себя вне партии решением баллотироваться на должность президента страны отдельно от СДПК, а также Рената Самудинова, который также нарушил устав партии и партийную дисциплину, взял за привычку делать заявления от имени партийных структур без каких-либо на это полномочий.
Также на заседании Политсовета партии был образован Секретариат СДПК, руководителем которого назначен Таалайбек Усубалиев, член партии с 2007 года.
Напомним, 3 июля текущего года c заявлением о самовыдвижении на должность главы государства в ЦИК обратился Сагынбек Абдрахманов. Ренат Самудинов, в свою очередь, отличился тем, что предложил провести праймериз среди партийцев СДПК с целью выяснить, кто же достоин представлять социал-демкоратов на выборах президента КР. При этом активист назвал себя лидером молодежного крыла СДПК. 15 июля 2017 года Рената Самудинова не пустили на съезд СДПК: активиста не оказалось в списках.

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