Кандидата в президенты КР и активиста молодежного крыла исключили из СДПК

9 августа 2017, 20:36 Комментарии

9 августа в Бишкеке состоялось заседание Политсовета Социал-демократической партии Кыргызстана. Об этом сообщают в пресс-службе организации.

На заседании были рассмотрены несколько вопросов, в том числе приняты решения об исключении из СДПК двух, теперь уже бывших, партийцев: Сагынбека Абдрахманова, который поставил себя вне партии решением баллотироваться на должность президента страны отдельно от СДПК, а также Рената Самудинова, который также нарушил устав партии и партийную дисциплину, взял за привычку делать заявления от имени партийных структур без каких-либо на это полномочий.

Также на заседании Политсовета партии был образован Секретариат СДПК, руководителем которого назначен Таалайбек Усубалиев, член партии с 2007 года.

Напомним, 3 июля текущего года c заявлением о самовыдвижении на должность главы государства в ЦИК обратился Сагынбек Абдрахманов. Ренат Самудинов, в свою очередь, отличился тем, что предложил провести праймериз среди партийцев СДПК с целью выяснить, кто же достоин представлять социал-демкоратов на выборах президента КР. При этом активист назвал себя лидером молодежного крыла СДПК. 15 июля 2017 года Рената Самудинова не пустили на съезд СДПК: активиста не оказалось в списках.