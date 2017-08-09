В Подмосковье 92-летнюю женщину и кыргызстанку три недели держали в плену

9 августа 2017, 21:09 Комментарии

Бишкек, 09.08.17 /Кабар/. В Подмосковье 92-летнюю женщину и 45-летнюю гражданку Кыргызстана три недели держали в плену, пытаясь заставить пенсионерку подписать доверенность на ее квартиру, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.

Два жителя Ленинского района (47-летний отец и его 27-летний сын) с 13 мая по 2 июня 2017 года удерживали в одной из квартир в поселке Быково Раменского района 92-летнюю жительницу Москвы и гражданку Кыргызстана, применяли к ним насилие, демонстрировали им оружие и высказывали угрозы убийством.

Как сообщается, злоумышленники пытались заставить москвичку подписать доверенность на любые сделки с ее квартирой, расположенной на Каширском шоссе.

По этому факту возбуждено уголовное дело.