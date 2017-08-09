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В Подмосковье 92-летнюю женщину и кыргызстанку три недели держали в плену

Источник:
http://kabar.kg/news/v-podmosk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442019-ru.html

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9 августа 2017, 21:09       Комментарии

Бишкек, 09.08.17 /Кабар/. В Подмосковье 92-летнюю женщину и 45-летнюю гражданку Кыргызстана три недели держали в плену, пытаясь заставить пенсионерку подписать доверенность на ее квартиру, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Два жителя Ленинского района (47-летний отец и его 27-летний сын) с 13 мая по 2 июня 2017 года удерживали в одной из квартир в поселке Быково Раменского района 92-летнюю жительницу Москвы и гражданку Кыргызстана, применяли к ним насилие, демонстрировали им оружие и высказывали угрозы убийством.
Как сообщается, злоумышленники пытались заставить москвичку подписать доверенность на любые сделки с ее квартирой, расположенной на Каширском шоссе.
По этому факту возбуждено уголовное дело.

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