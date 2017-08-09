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В Бишкеке на Южной магистрали сбили мальчика

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442018-ru.html

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9 августа 2017, 20:53       Комментарии

БИШКЕК, 9 авг - Sputnik. В столице на пересечении проспекта Байтик Баатыра и улицы Токомбаева (Южная магистраль) сбили ребенка, сообщил агентству Sputnik Кыргызстан по WhatsApp-каналу очевидец.
По его данным, наезд был совершен примерно в 18.30. Тяжесть полученных травм неизвестна.
"Мальчик примерно 8-10 лет лежал на дороге. Рядом с ним была, предположительно, его сестра", - сказал собеседник.
В милиции подтвердили факт автонаезда. Вызов в дежурную часть поступил в 18.30 от медиков Станции скорой помощи. Водитель, подозреваемый в совершении ДТП, не скрывался с места происшествия.
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