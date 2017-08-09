В Бишкеке на Южной магистрали сбили мальчика

9 августа 2017, 20:53 Комментарии

БИШКЕК, 9 авг - Sputnik. В столице на пересечении проспекта Байтик Баатыра и улицы Токомбаева (Южная магистраль) сбили ребенка, сообщил агентству Sputnik Кыргызстан по WhatsApp-каналу очевидец.

По его данным, наезд был совершен примерно в 18.30. Тяжесть полученных травм неизвестна.

"Мальчик примерно 8-10 лет лежал на дороге. Рядом с ним была, предположительно, его сестра", - сказал собеседник.

В милиции подтвердили факт автонаезда. Вызов в дежурную часть поступил в 18.30 от медиков Станции скорой помощи. Водитель, подозреваемый в совершении ДТП, не скрывался с места происшествия.

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