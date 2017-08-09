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В Кыргызстане в БАДах находили химически опасные вещества

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442017-ru.html

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9 августа 2017, 20:57       Комментарии

В Кыргызстане биологически активные добавки (БАД) раньше относили к лекарственным средствам, рассказал заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники (ДЛОиМТ) при Минздраве КР Нурлан Дуйшеналиев. БАДы проходили контроль качества, и в одном из них выявили химические вещества.
"У нас были факты, когда мы обнаруживали химические вещества наподобие таданафила в препаратах для мужчин. В таких случаях соответствующие органы принимали меры. Но в настоящее время БАДы не относятся к лекарствам, поэтому мы хотим написать письмо в Минздрав, чтобы Департамент санэпиднадзора полностью взял на себя контроль", - сказал Дуйшеналиев.
Его коллега из Беларуси - начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Людмила Реутская - рассказала, что БАДы в их стране никогда не относились к лекарствам. По ее словам, эти добавки вызывают в Беларуси обеспокоенность, так как в некоторых также находили опасные вещества.
"Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь от этих БАДов. В некоторых добавках для мужчин обнаружили силденафил и тадалафил. Это влечет потенциальную угрозу здоровью граждан. Представьте, мужчина купил растительный препарат, а что было дальше - никто не знает. Может, кто-то умер - это неизвестно", - сказала Реутская.
Она добавила, что БАДы являются особой продукцией и во многих странах не считаются лекарствами.
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