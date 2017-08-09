Миллионная стипендия и сапожники без сапог — декларации министров КР

9 августа 2017, 20:23 Комментарии

БИШКЕК, 9 авг - Sputnik. Опубликованы декларации о доходах и расходах чиновников КР за 2016 год. На этот раз речь идет о руководителях министерств и ведомств. На сайте Государственной кадровой службы размещены данные не только о действующих, но и о бывших начальниках (за последние несколько лет), а также об их близких родственниках.

Редакция Sputnik Кыргызстан нашла в декларациях самые интересные сведения о министрах, председателях комитетов, их заместителях и главах ключевых подразделений.

Почти кортеж Большинство чиновников не имеют своих авто. Но это не относится к недавно уволенному заместителю министра культуры, информации и туризма Фархаду Бекманбетову. Согласно декларации, он владеет пятью машинами: Mazda 626, Toyota Mark, BMW и двумя Mercedes.

Квартирный вопрос Заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов наиболее обеспечен жильем, он имеет три квартиры площадью 37, 38 и 54 квадратных метра. В отличие от него многие министры и замы не могут похвастать даже одной квартирой.

Скот и стипендии Доходы большинства декларантов состоят из заработных плат. Но есть интересные дополнительные, хотя от этого не менее трудовые доходы. Так, первый заместитель министра внутренних дел Суйунбек Омурзаков заработал 600 тысяч на продаже скота, а его бывший начальник Мелис Турганбаев выручил от этого бизнеса 3,6 миллиона. В компании силовиков есть и заместитель председателя ГКНБ Рустам Мамасадыков - его доход от продажи скота составил 700 тысяч сомов.

Министр юстиции Уран Ахметов кроме зарплаты получил в прошлом году стипендию, причем оклад в 107,5 тысячи сомов скорее можно назвать дополнительным доходом, так как стипендия составила 994 тысячи.

Сапожник без сапог Здесь будут профильные подборки. Например, министр транспорта и коммуникаций Жамшитбек Калилов, два его заместителя и директор Госагентства автомобильного и водного транспорта не имеют собственных авто. Далеко от них "уехал" только директор Агентства гражданской авиации Курманбек Акышев, который владеет двумя машинами (ВАЗ-2105 и Mitsubishi Pajero, обеим больше 20 лет).

Из 14 высших чиновников Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации только у четырех имеются земельные участки. Самый обеспеченный в этом плане глава Департамента водного хозяйства и мелиорации Кокумбек Таштаналиев - у него 2,2 гектара. У других намного меньше: скажем, у министра Нурбека Мурашева 25 соток, а у его заместителя Жаныбека Керималиева - всего шесть.

Многие шутят, что самая сложная работа в Министерстве финансов: дескать, столько денег, и все не твои. А если серьезно, то восемь из девяти действующих чиновников высшего звена в прошлом году жили только на зарплату. Исключение составляет замминистра Улукбек Кармышаков - он заработал более 25 тысяч сомов от педагогической деятельности.

Секретная информация Самую большую тайну представляют доходы не председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева (327 тысяч сомов), а главного милиционера Улана Исраилова. Назначенный министром в конце прошлого года он заработал 78 тысяч сомов, остальная информация является секретной - именно так указано в декларации.

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