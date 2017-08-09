Все еще жарко — погода по Кыргызстану на 9 августа

9 августа 2017, 20:09 Комментарии

БИШКЕК, 9 авг - Sputnik. В четверг, 10 августа, осадков в республике не ожидается, сообщается на сайте Кыргызгидромета.

В Чуйской области ночная температура воздуха составит 18-23 градуса тепла, днем будет +32...+37.

В Таласской области ночью +12...+17, днем от 30 до 35 выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 18-23 градуса со знаком "плюс", днем +32...+37.

В Нарынской области ночью +8...+13, днем воздух прогреется до 27-32 градусов.

В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 13-18 тепла, днем будет +26...+31.

В Оше и Бишкеке ночью +21...+23, днем прогнозируется 33-35 градусов выше нуля.

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