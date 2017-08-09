Доллар США: 69.3400 (+0.0251) 
Евро: 81.8732 (+0.1093) 
Золото: 40.77 $/гр (+0.21) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Памятник Манасу в Стамбуле открыли с участием ЖээнбековаПамятник Манасу в Стамбуле открыли с участием Жээнбекова

Все еще жарко — погода по Кыргызстану на 9 августа

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442015-ru.html

Похожие новости

Кыргызстанец вручил президенту Монголии свою картину (фото)

День 9 Августа: Внутри "четверки" разлад – разная тактика торгов

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 10 августа возможны перерывы в электроснабжении

Премьер С.Жээнбеков: Открытие памятника герою эпоса "Манас" в Стамбуле станет символом дружбы братских народов Кыргызстана и Турции

В каких районах Бишкека и Чуйской области 10 августа отключат электричество

9 августа 2017, 20:09       Комментарии

БИШКЕК, 9 авг - Sputnik. В четверг, 10 августа, осадков в республике не ожидается, сообщается на сайте Кыргызгидромета.
В Чуйской области ночная температура воздуха составит 18-23 градуса тепла, днем будет +32...+37.
В Таласской области ночью +12...+17, днем от 30 до 35 выше нуля.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 18-23 градуса со знаком "плюс", днем +32...+37.
В Нарынской области ночью +8...+13, днем воздух прогреется до 27-32 градусов.
В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 13-18 тепла, днем будет +26...+31.
В Оше и Бишкеке ночью +21...+23, днем прогнозируется 33-35 градусов выше нуля.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум