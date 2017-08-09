День 9 Августа: Внутри "четверки" разлад – разная тактика торгов

9 августа 2017, 19:25 Комментарии

Городские власти нанесли мощный удар по земельной мафии - в микрорайоне Тунгуч снесли металлическое ограждение, металлический навес к павильону и гараж. Ключевое слово при сносе - объекты были установлены самовольно.

А если не самовольно? Тогда это другая история. В сентябре 2016 года читатель через "Репортер" спросил, зачем огородили забором участок общего пользования, примерно полгектара. В тот же день "Бишкекглавархитектура" сообщила, что "данный земельный участок предоставлен Жумабекову Канатбеку Жумабековичу на основании договора аренды с УМС мэрии Бишкека сроком на 5 (пять) лет под проектирование и строительство объекта соцкультбыта из легких конструкций".

Затем в ноябре на участке стали возводить капитальный объект, а в январе объект был выставлен на продажу. "Чистые" документы, никакого самовольства и с концами в воду.

Но в некоторых случаях не все так гладко. Уже неделю МП "Бишкекглавархитектура" молчит на вопрос другого читателя: законно ли совершается пристройка к дому №160 по ул.Московской?

Сегодня АКИpress прощупал у кандидатов в президенты Ташиева и Келдибекова, как идут переговоры по поддержке, как подчеркнул Ташиев, потенциальных кандидатов в президенты. Для этого им были заданы 4 абсолютно одинаковых вопроса. Тактика в торговле у двоих оказалась различной: Келдибеков, опытный торговец, наводил ауру тайны, чтобы взвинтить цены под конец, а прямолинейный Ташиев сразу взялся взвинчивать цену. Это многое в нем объясняет, в том числе и абордаж забора Белого дома.

Так, Келдибеков попытался скрыть факт встречи с Сариевым. "Он не ищут, и мы не ищем. А что искать-то в Бишкеке? Рядом живем, всегда можно позвонить", - был его туманный ответ на вопрос о состоявшейся встрече. На вопрос, почему четверка сразу не выдвинула или не поддержала единого кандидата, Келдибеков ответил, что "так будет неинтересно".

У Ташиева другая тактика при торговле, он сразу признал факт встречи с Сариевым, но особо подчеркнул, что последний сам вышел на них. "Нет, мы не ищем встречи. Наоборот, с нами хотят встретиться. Темир Аргембаевич сам захотел с нами встретиться и вчера у нас произошла данная встреча", - сказал он.

Какой продавец не будет хвастаться количеством предложений? "Мы начали встречаться со всеми основными кандидатами на президентский пост. Поэтому мы будем сравнивать все возможности...", - сказал Ташиев. "Мы готовы с любой политической силой, партией, политической личностью встречаться", - сказал Келдибеков.

Позиции Ташиева и Келдибекова были абсолютно непонятно идентичны в вопросе о поддержке кандидатуры Жээнбекова. "Может быть. Все может быть", - был ответ Ташиева. Но в ответе на этот вопрос опять Келдибеков показал свою сильную коммерческую жилку и умение интриговать. "Нельзя ничего исключать... Какой кандидат, его программа, его взгляды на реформы всех ветвей власти совпадут с нашими, мы найдем общий язык. Возможно, они поддержат нашего кандидата", - ответил Келдибеков.

Осталось только дождаться с какой конкретной должности члены нового объединения готовы согласиться спасать страну...

В Кыргызстане для иностранцев с 1 сентября будет введена электронная виза. Формально, это может поставить точку в 9-летней эпопее по внедрению электронной визы. Между 2008 годом, когда вышло постановление правительства о внедрении электронной визы, и нынешним объявлением была ожесточенная борьба по упрощению пребывания иностранных туристов в нашей стране. Только в 2012 году при вмешательстве президента Атамбаева был введен безвизовый режим на 60 дней для граждан 44 стран.

Но мы стали свидетелями жесткого лоббизма против этого со стороны тогдашнего главы МИД Руслана Казакбаева и глав силовых структур. Дошло до того, что противники введения безвизового режима пугали, цитируем, "бесконтрольным потоком мигрантов из Европы, вроде граждан Швейцарии или Голландии". Эту борьбу можно было объяснить - объем теневого рынка выдачи виз на тот момент оценивался примерно в $5 млн в год.

В конце 2015 года тогдашний глава парламентского комитета по международным делам Баатырбеков вновь поднял вопрос об отмене безвизового режима по соображениям безопасности. Но аргументы об угрозе безопасности тоже были несостоятельными - только через консульский пункт Кыргызстана в Урумчи по линии МИД и ГКНБ были выданы около 600 виз для граждан Китая, которые уже были в черном списке. Наглядный пример, что в нашей стране ради денег можно отодвинуть вопросы безопасности на второй план.

Но безвизовый режим и режим по упрощенному получению виз охватил не все страны - граждане более 100 стран фактически не могли получить туристические визы. Этот вопрос и призвана решить система выдачи электронной визы. Но корысть отдельных людей или госструктур под видом политических и технических трудностей могут опять вмешаться...