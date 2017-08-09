Доллар США: 69.3400 (+0.0251) 
Евро: 81.8732 (+0.1093) 
Золото: 40.77 $/гр (+0.21) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Памятник Манасу в Стамбуле открыли с участием ЖээнбековаПамятник Манасу в Стамбуле открыли с участием ЖээнбековаДень 9 Августа: Внутри "четверки" разлад – разная тактика торговДень 9 Августа: Внутри "четверки" разлад – разная тактика торгов

Кыргызстанец вручил президенту Монголии свою картину (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

     

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442013-ru.html

Похожие новости

Все еще жарко — погода по Кыргызстану на 9 августа

Премьер С.Жээнбеков: Открытие памятника герою эпоса "Манас" в Стамбуле станет символом дружбы братских народов Кыргызстана и Турции

Я не предавала Кыргызстан — модель Сусанна Егорян о конкурсе красоты

Художник из Кыргызстана вручил президенту Монголии его портрет из гвоздей и ниток

Каждая тринадцатая девушка в Кыргызстане моется один раз в неделю

9 августа 2017, 19:34       Комментарии

Кыргызстанец Азамат Джаналиев вручил президенту Монголии Халтмаагийну Баттулге свое новое произведение - портрет Баттулги. Об этом он сообщил на своей страничке в социальной сети. Портрет выполнен в стиле стринг-арт - с помощью ниток и гвоздей.
"Встреча состоялась! Президент Монголии Господин Баттулга принял мой подарок! Взамен он мне подарил бронзового воина, книгу Гиннеса Монголии и картину с росписью. Передал привет от всего Кыргызстана и от всех кто поддерживал меня в пути!", - написал А.Джаналиев.
Ранее Джаналиев уже готовил подобные портреты Чынгыза Айтматова, Владимира Путина, Нурсултана Назарбаева, Петра Первого, шейха ОАЭ аль-Мактума и других.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум