Кыргызстанец вручил президенту Монголии свою картину (фото)

9 августа 2017, 19:34 Комментарии

Кыргызстанец Азамат Джаналиев вручил президенту Монголии Халтмаагийну Баттулге свое новое произведение - портрет Баттулги. Об этом он сообщил на своей страничке в социальной сети. Портрет выполнен в стиле стринг-арт - с помощью ниток и гвоздей.

"Встреча состоялась! Президент Монголии Господин Баттулга принял мой подарок! Взамен он мне подарил бронзового воина, книгу Гиннеса Монголии и картину с росписью. Передал привет от всего Кыргызстана и от всех кто поддерживал меня в пути!", - написал А.Джаналиев.

Ранее Джаналиев уже готовил подобные портреты Чынгыза Айтматова, Владимира Путина, Нурсултана Назарбаева, Петра Первого, шейха ОАЭ аль-Мактума и других.