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Памятник Манасу в Стамбуле открыли с участием Жээнбекова

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442012-ru.html

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9 августа 2017, 19:45       Комментарии

БИШКЕК, 9 авг - Sputnik. В Стамбуле (Турция) сегодня, 9 августа, прошла церемония открытия памятника Манасу с участием премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, сообщает пресс-служба правительства КР.
Выступая на церемонии, Жээнбеков отметил, что открытие монумента является знаковым событием в истории взаимоотношений между народами Кыргызстана и Турции.
"Мы благодарны народу Турции за уважение к истории и культуре кыргызского народа. В городе Изник есть кумбез воинов-кыргызов, а в Элазыке одна из улиц названа в честь Чингиза Айтматова. И вот сегодня мы открываем памятник Манасу Великодушному в Стамбуле", - подчеркнул премьер.
Он добавил, что во время вчерашней встречи с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом обсудил широкий круг вопросов двустороннего партнерства и что сотрудничество между странами будет укрепляться.
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