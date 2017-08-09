Памятник Манасу в Стамбуле открыли с участием Жээнбекова

9 августа 2017, 19:45 Комментарии

БИШКЕК, 9 авг - Sputnik. В Стамбуле (Турция) сегодня, 9 августа, прошла церемония открытия памятника Манасу с участием премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, сообщает пресс-служба правительства КР.

Выступая на церемонии, Жээнбеков отметил, что открытие монумента является знаковым событием в истории взаимоотношений между народами Кыргызстана и Турции.

"Мы благодарны народу Турции за уважение к истории и культуре кыргызского народа. В городе Изник есть кумбез воинов-кыргызов, а в Элазыке одна из улиц названа в честь Чингиза Айтматова. И вот сегодня мы открываем памятник Манасу Великодушному в Стамбуле", - подчеркнул премьер.

Он добавил, что во время вчерашней встречи с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом обсудил широкий круг вопросов двустороннего партнерства и что сотрудничество между странами будет укрепляться.

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