Министры транспорта стран ЕАЭС будут стимулировать эффективность автомобильных перевозок

9 августа 2017, 19:18 Комментарии

Создание вспомогательного органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обеспечивающего взаимодействие органов власти пяти государств-членов в ходе реализации скоординированной транспортной политики, рассмотрено на встрече руководителей транспортных ведомств стран Союза в Иссык-Кульской области. Как считает член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Адамкул Жунусов, работа Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта должна быть формализована.

"Совещание министров проводится восьмой раз с момента учреждения ЕЭК, – отметил Адамкул Жунусов. – Необходимо зафиксировать статус министерского форума, который способствует решению самых сложных задач интеграции и сближению транспортных комплексов наших стран".

Важнейшим вопросом повестки встречи руководителей был вопрос о завершении согласования проекта "дорожной карты" по реализации Основных направлений согласованной транспортной политики государств ЕАЭС на 2018-2020 годы.

В частности, определено, что для оптимизации перевозок тяжеловесных и крупногабаритных грузов будут разработаны отдельные документы, устанавливающие требования по допустимым массам, осевым нагрузкам и габаритам автотранспортных средств, единый механизм контроля перемещения, сроки и алгоритм взаимодействия уполномоченных органов. Это позволит синхронизировать действия уполномоченных органов при выдаче разрешительных документов и снизить административные издержки перевозчиков.

По инициативе министра транспорта и дорог Кыргызстана Жамшитбека Калилова министры обсудили вопросы применения унифицированного тарифа при транзитных железнодорожных перевозках грузов через Республику Казахстан в пункты назначений в Ошской и Джалал-Абадской областях Кыргызской Республики.

По итогам совещания подписаны протокольные решения. Следующая встреча министров состоится в декабре текущего года в Москве.