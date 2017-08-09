Премьер С.Жээнбеков: Открытие памятника герою эпоса "Манас" в Стамбуле станет символом дружбы братских народов Кыргызстана и Турции

9 августа 2017, 19:07 Комментарии

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 августа, принял участие в церемонии открытия памятника герою эпоса "Манас" в городе Стамбул Турецкой Республики.

Выступая на церемонии, Сооронбай Жээнбеков отметил, что открытие монумента является знаковым событием в истории взаимоотношений между народами Кыргызстана и Турции.

"Памятник Манаса в городе Стамбул станет гордостью кыргызского народа, символизирующим дружбу с народом Турции. Мы благодарны, что народ Турции относится с глубоким уважением к истории и культуре кыргызского народа. Как все мы знаем, в городе Изник есть кумбез воинов-кыргызов, в городе Элазык одна из улиц носит имя нашего выдающегося писателя Чынгыза Айтматова. Сегодня мы открываем памятник Манаса великодушного в городе Стамбул", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он выразил огромную благодарность от имени президента и правительства Кыргызской Республики президенту и правительству Турции за предоставленную возможность установить памятник в Стамбуле, что еще раз доказывает братство и общность истории народов двух стран.

В церемонии открытия памятника "Манаса" приняли участие мэр города Стамбул Кадыр Топбаш, губернатор города Стамбул Насип Шахин, министр культуры и туризма Турции Нуман Куртумуш, правительственная делегация Кыргызстана, представители кыргызской диаспоры в Турции, деятели искусства и культуры, историки двух стран и жители города Стамбул

Сооронбай Жээнбеков констатировал, что Турция одной из первых признала суверенность Кыргызской Республики, и с тех пор взаимоотношения между двумя странами развиваются на основе доверия, братства и дружбы.

"Вчера мы с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом обсудили широкий круг вопросов двустороннего партнерства. Уверен, что сотрудничество между нашими странами будет укрепляться и динамично развиваться. Я уверен, что сегодняшнее событие придаст новый импульс культурно-гуманитарному сотрудничеству между нашими странами, станет символом дружбы двух братских народов", - сказал глава правительства Сооронбай Жээнбеков.

Справка: Решением муниципальных властей города Стамбул для установки памятника герою эпоса "Манас" был выделен земельный участок в парковой зоне живописного района Эюп. В создании и установлении памятника приняли участие скульпторы монумента Мурзакаримов Токталы, Ажиев Садабек, художник-скульптор Калбаев Сейитбек, основатель Универистета Йедитен Бедредди Далан, предприниматель Сарлыкбек уулу Темирлан, бывший генеральный консул Кыргызстана в Стамбуле Тулебердиев Ренат.

Вместе с открытием памятника герою эпоса "Манас" в этот же день в городе Стамбул с участием делегации Кыргызской Республики во главе с премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым будет представлен общественности Турции перевод 1840-страничной книги, посвященной герою эпоса "Манас".

На сегодняшний день это первое, полностью переведенное на турецкий язык издание эпоса "Манас" по версии Сагымбая Орозбакова.

Примечательно, что книга выходит в свет в год 150-летия легендарного сказителя С.Орозбакова, юбилей которого отмечается в 2017 году.