В каких районах Бишкека и Чуйской области 10 августа отключат электричество

9 августа 2017, 18:45 Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 10 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 17:00:

– улицы Коммунистическая, Элебаева, Медерова (дом №46);

– улица Ереванская, переулок Таллинский;

– улица Ахунбаева, 125;

– жилмассив "Ак-Орго" (улицы Алты Бакан, Арабаева; Алтын казык, Огуз-Ата);

– жилмассив "Ак-Орго" (улицы Курманжан датки, Кырк Кыз, Жаныл мырза);

– жилмассив "Ак-Орго" (улицы Ай-Кочо, Ашар);

– жилмассивы "Мурас-Ордо", "Арча-Бешик" (улицы Садыбакасова, Он-Арча, Ойсул-Ата, Кырк Кыз).

С 9:00 до 19:00:

– проспект Чуй, улицы Акылбекова, Айтматова.

С 9:00 до 18:00:

– жилмассив "Каинды".

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

– село Лесхоз, МТФ-2, жилмассив "Тендик", села Ленинское (улицы Восточная, Виноградная, Алма-Атинская, Набережная, Чайная), Октябрьское (улицы Шопокова, Киевская, Молодежная, Курпсайская, Молодой Гвардии, Весёлая, Фрунзе, Шоссейная), Байтик (улицы Суюмбаева, Эшмамбет, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная);

– села Озерное, Рассвет, Арашан, Чункурчак, Татыр (2-е отделение);

– село Военно-Антоновка (улицы Пионерская, Кирова, Колхозная);

– села Джаны–Джер (1-й микрорайон), Гавриловка (улицы Фрунзе, Забайкальская, Южная, Восточная).

С 6:00 до 17:00:

– села Мураке, Чон-Арык, Кепер-Арык, Кызыл Дыйкан, Ак-Башат, Кара-Суу, Темен-Суу, Джарды-Суу, ущелье Широкое, Жаман-Эчки.

С 8:30 до 17:00:

– город Кара-Балта (улицы Пограничная, Карла-Маркса, Тоголока Молдо, Тельмана).

С 6:00 до 19:00:

– села Сары-Булак, Бекитай, Бёксё-Джол, Кайырма, Монолдор, Сосновка, Кызыл Дыйкан, Суусамырская долина, перевал Туя-Ашуу.