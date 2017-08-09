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В каких районах Бишкека и Чуйской области 10 августа отключат электричество

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-kaki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442007-ru.html

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9 августа 2017, 18:45       Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 10 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:00 до 17:00:
– улицы Коммунистическая, Элебаева, Медерова (дом №46);
– улица Ереванская, переулок Таллинский;
– улица Ахунбаева, 125;
– жилмассив "Ак-Орго" (улицы Алты Бакан, Арабаева; Алтын казык, Огуз-Ата);
– жилмассив "Ак-Орго" (улицы Курманжан датки, Кырк Кыз, Жаныл мырза);
– жилмассив "Ак-Орго" (улицы Ай-Кочо, Ашар);
– жилмассивы "Мурас-Ордо", "Арча-Бешик" (улицы Садыбакасова, Он-Арча, Ойсул-Ата, Кырк Кыз).
С 9:00 до 19:00:
– проспект Чуй, улицы Акылбекова, Айтматова.
С 9:00 до 18:00:
– жилмассив "Каинды".
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
– село Лесхоз, МТФ-2, жилмассив "Тендик", села Ленинское (улицы Восточная, Виноградная, Алма-Атинская, Набережная, Чайная), Октябрьское (улицы Шопокова, Киевская, Молодежная, Курпсайская, Молодой Гвардии, Весёлая, Фрунзе, Шоссейная), Байтик (улицы Суюмбаева, Эшмамбет, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная);
– села Озерное, Рассвет, Арашан, Чункурчак, Татыр (2-е отделение);
– село Военно-Антоновка (улицы Пионерская, Кирова, Колхозная);
– села Джаны–Джер (1-й микрорайон), Гавриловка (улицы Фрунзе, Забайкальская, Южная, Восточная).
С 6:00 до 17:00:
– села Мураке, Чон-Арык, Кепер-Арык, Кызыл Дыйкан, Ак-Башат, Кара-Суу, Темен-Суу, Джарды-Суу, ущелье Широкое, Жаман-Эчки.
С 8:30 до 17:00:
– город Кара-Балта (улицы Пограничная, Карла-Маркса, Тоголока Молдо, Тельмана).
С 6:00 до 19:00:
– села Сары-Булак, Бекитай, Бёксё-Джол, Кайырма, Монолдор, Сосновка, Кызыл Дыйкан, Суусамырская долина, перевал Туя-Ашуу.

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